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Источник рассказал о мужчине, взявшем детей в заложники в Колпино
Источник рассказал о мужчине, взявшем детей в заложники в Колпино
Житель города Колпино, накануне взявший в заложники шестерых детей, родился в Архангельской области и имел проблемы с законом, рассказал источник РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:29
2020-11-25T11:29
2020-11-25T13:38
захват заложников в колпино
архангельская область
колпино
происшествия
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МУРМАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Житель города Колпино, накануне взявший в заложники шестерых детей, родился в Архангельской области и имел проблемы с законом, рассказал источник РИА Новости в экстренных службах региона.Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми (по предварительным данным, двум из них он приходится биологическим отцом) и несколько часов отказывался их выпускать, не выдвигая при этом никаких требований. Он сдался после беседы с районным прокурором.В Следственном комитете допустили, что на такой поступок мужчина мог пойти из ревности к жене или "в результате употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".Сейчас дети находятся в больнице, у некоторых из них зафиксировали ссадины и выявили признаки ОРВИ.По информации властей, семья переехала в Колпино (пригород Санкт-Петербурга) около двух лет назад из Архангельской области. Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
2020-11-25T11:29
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PT1M49S
РИА Новости
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видео, захват заложников в колпино, архангельская область, колпино, происшествия
МУРМАНСК, 25 ноя — РИА Новости.
Житель города Колпино
, накануне взявший в заложники шестерых детей, родился в Архангельской области
и имел проблемы с законом, рассказал источник РИА Новости в экстренных службах региона.
"Это уроженец Приморского района Архангельской области. По предварительным данным, у него были проблемы с законом, это связано с наркотиками", — уточнил собеседник агентства.
Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми (по предварительным данным, двум из них он приходится биологическим отцом) и несколько часов отказывался их выпускать, не выдвигая при этом никаких требований. Он сдался после беседы с районным прокурором.
В Следственном комитете допустили, что на такой поступок мужчина мог пойти из ревности к жене или "в результате употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
Сейчас дети находятся в больнице, у некоторых из них зафиксировали ссадины и выявили признаки ОРВИ.
По информации властей, семья переехала в Колпино (пригород Санкт-Петербурга) около двух лет назад из Архангельской области. Мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере.