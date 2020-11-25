https://ria.ru/20201125/molodezh-1586240486.html

Матвиенко: политики несут ответственность за будущее молодежи

Матвиенко: политики несут ответственность за будущее молодежи

На политиках лежит ответственность за будущее молодежи, станут ли они достойными гражданами, которые будут управлять своей страной, считает спикер Совфеда... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:50

2020-11-25T12:50

2020-11-25T12:50

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На политиках лежит ответственность за будущее молодежи, станут ли они достойными гражданами, которые будут управлять своей страной, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Я сторонник того, чтобы как можно быстрее восстановилось гуманитарное сотрудничество, культурная образовательная составляющая, и, конечно, молодежная тема", - сказала Матвиенко на заседании комиссии по сотрудничеству верхних палат парламента РФ и Таджикистана."На нынешнем поколении политиков лежит ответственность, сможем ли мы передать те чувства дружбы, нашей общности, нашего исторического прошлого, нашей общей победы в Великой Отечественной войне молодежи, как они будут продолжать то, что мы делаем сегодня", - добавила она.Матвиенко напомнила, что в России был принят закон о воспитании в школе, который касается не только образовательного процесса, но и воспитания патриотизма, гражданина, достойных людей будущего, которые будут управлять страной.Парламентарий подчеркнула важность этой работы, отметив, что "свято место пусто не бывает". "Если не заниматься этой деятельностью, эту нишу постараются занять другие силы, которые заинтересованы, чтобы перетянуть молодежь на свою сторону. Это и радикальные, религиозные (течения)", - сказала она.Матвиенко отметила, что многие террористические, радикальные организации, которые борются за умы молодежи, используют современные технологии. "Мы должны работать на опережение", - уверена она.Матвиенко также напомнила, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект "О молодежной политике в РФ".

https://ria.ru/20201125/matvienko-1586179264.html

https://ria.ru/20201028/volonter-1581890802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество