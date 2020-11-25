https://ria.ru/20201125/moldaviya-1586224770.html

Санду попросила помощи у США в борьбе с коронавирусом

Санду попросила помощи у США в борьбе с коронавирусом

Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что в рамках проектов по сотрудничеству с США и Румынией она поднимет вопрос о получении... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:58

2020-11-25T11:58

2020-11-25T21:35

коронавирус covid-19

майя санду

игорь додон

румыния

сша

в мире

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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что в рамках проектов по сотрудничеству с США и Румынией она поднимет вопрос о получении республикой вакцин от коронавируса.Ранее власти Молдавии сообщили о 99 633 зарегистрированных случаях коронавируса, 2188 человек скончались."В ближайшее время я сконцентрируюсь на получении международной помощи для преодоления санитарного кризиса. Я попрошу помощи в получении защитного оборудования, аппаратов ИВЛ, томографов, лекарств, а также тестов. В рамках проектов сотрудничества с США и Румынией я подниму вопрос о получении вакцин от коронавируса в кратчайшие сроки", - заявила Санду.Она подчеркнула, что лечение пациентов с коронавирусом на дому должно быть бесплатным.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201125/moldaviya-1586217411.html

румыния

сша

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коронавирус covid-19, майя санду, игорь додон, румыния, сша, в мире