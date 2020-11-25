https://ria.ru/20201125/moldaviya-1586217411.html

Санду заявила, что "вывела из комы" внешнюю политику Молдавии

Санду заявила, что "вывела из комы" внешнюю политику Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что за две недели после выборов "вывела из комы" внешнюю политику республики. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:24

2020-11-25T11:24

2020-11-25T11:24

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что за две недели после выборов "вывела из комы" внешнюю политику республики.Первыми телефонными разговорами, которые провела Санду после избрания главой государства, были с президентами Румынии и Украины Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским. При этом, касаясь России, в интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201121/sandu-1585712323.html

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майя санду, игорь додон, румыния, молдавия, украина, в мире