Санду заявила, что "вывела из комы" внешнюю политику Молдавии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе
КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду заявила, что за две недели после выборов "вывела из комы" внешнюю политику республики.
"Я предлагаю вести сбалансированную внешнюю политику на благо граждан, которая выведет страну из изоляции. За две недели я вывела внешнюю политику из комы, чтобы Молдавия достойно была представлена на международном уровне, я начала восстанавливать отношения с Румынией и Украиной", - заявила Санду.
Первыми телефонными разговорами, которые провела Санду после избрания главой государства, были с президентами Румынии и Украины Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским. При этом, касаясь России, в интервью украинскому изданию "Европейская правда" Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.