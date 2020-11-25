https://ria.ru/20201125/mirotvortsy-1586238964.html

В Кремле ответили на заявления об увеличении числа миротворцев в Карабахе

В Кремле ответили на заявления об увеличении числа миротворцев в Карабахе

В Кремле назвали ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, важно разделять работу военных миротворцев и... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:46

2020-11-25T12:46

2020-11-25T12:52

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле назвали ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, важно разделять работу военных миротворцев и созданного там гуманитарного центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные медики вылетели в Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению. Также ранее сообщалось, что российские миротворцы обеспечивают безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору в Карабахе, помогают восстановить водоснабжение и теплоснабжение соцобъектов и жилых домов.Представитель Кремля также упомянул о разнице в работе непосредственно миротворцев и созданного там межведомственного центра гуманитарного реагирования."С одной стороны, не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать - чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром. Совместный гуманитарный центр, который открыт и функционирует там, набирает свои обороты. Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, - вот гуманитарный центр как раз этим и занимается, и всё, что происходит, это в этих рамках", - пояснил он.Пескова также спросили про состоявшийся днем ранее разговор Путина с коллегами из Азербайджана и Армении. По его словам, лидеры по телефону обсудили ход договоренностей, а также модальность работы в рамках совместного центра мониторинга.

https://ria.ru/20201124/mirotvortsy-1586173430.html

россия

нагорный карабах

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Саперы метр за метром осматривают местность и находят снаряды в Карабахе Российские саперы продолжают работы по разминированию в Карабахе. 2020-11-25T12:46 true PT1M07S

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россия, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире