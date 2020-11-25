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Освободившиеся при отмене видов на жительство деньги пойдут на пенсии
Освободившиеся при отмене видов на жительство деньги пойдут на пенсии
Деньги, которые появятся в бюджете в связи с аннулированием вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев, пойдут на выплату страховых пенсий... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:41
2020-11-25T15:41
россия
андрей пудов
пенсионный фонд рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Деньги, которые появятся в бюджете в связи с аннулированием вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев, пойдут на выплату страховых пенсий россиянам, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.Он представил на заседании Госдумы законопроект об информировании ПФР об аннулировании или истечении срока вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев для контроля за целевым расходованием средств бюджета. Такие документы при наличии ряда условий позволяют таким людям получать пенсии в РФ. Прекращение их действия влечет утрату права на получение пенсии."Безусловно, все те деньги, которые появятся в бюджете в связи с тем... если у гражданина окончилось действие вида на жительство или прекратилось действие удостоверения беженца, они, кстати, все проживают на территории Российской Федерации, мы же им платим на территории Российской Федерации, то эти все деньги идут однозначно на выплату страховых пенсий гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории", - сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме.
https://ria.ru/20200418/1570231131.html
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россия, андрей пудов, пенсионный фонд рф, госдума рф, общество

Освободившиеся при отмене видов на жительство деньги пойдут на пенсии

15:41 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Деньги, которые появятся в бюджете в связи с аннулированием вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев, пойдут на выплату страховых пенсий россиянам, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Он представил на заседании Госдумы законопроект об информировании ПФР об аннулировании или истечении срока вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев для контроля за целевым расходованием средств бюджета. Такие документы при наличии ряда условий позволяют таким людям получать пенсии в РФ. Прекращение их действия влечет утрату права на получение пенсии.
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"Безусловно, все те деньги, которые появятся в бюджете в связи с тем... если у гражданина окончилось действие вида на жительство или прекратилось действие удостоверения беженца, они, кстати, все проживают на территории Российской Федерации, мы же им платим на территории Российской Федерации, то эти все деньги идут однозначно на выплату страховых пенсий гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории", - сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме.
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РоссияАндрей ПудовПенсионный фонд РФГосдума РФОбщество
 
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