https://ria.ru/20201125/mintrud-1586279793.html
Освободившиеся при отмене видов на жительство деньги пойдут на пенсии
Освободившиеся при отмене видов на жительство деньги пойдут на пенсии
Деньги, которые появятся в бюджете в связи с аннулированием вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев, пойдут на выплату страховых пенсий... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:41
2020-11-25T15:41
2020-11-25T15:41
россия
андрей пудов
пенсионный фонд рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Деньги, которые появятся в бюджете в связи с аннулированием вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев, пойдут на выплату страховых пенсий россиянам, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.Он представил на заседании Госдумы законопроект об информировании ПФР об аннулировании или истечении срока вида на жительство или удостоверения беженца иностранцев для контроля за целевым расходованием средств бюджета. Такие документы при наличии ряда условий позволяют таким людям получать пенсии в РФ. Прекращение их действия влечет утрату права на получение пенсии."Безусловно, все те деньги, которые появятся в бюджете в связи с тем... если у гражданина окончилось действие вида на жительство или прекратилось действие удостоверения беженца, они, кстати, все проживают на территории Российской Федерации, мы же им платим на территории Российской Федерации, то эти все деньги идут однозначно на выплату страховых пенсий гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории", - сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме.
https://ria.ru/20200418/1570231131.html
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россия, андрей пудов, пенсионный фонд рф, госдума рф, общество