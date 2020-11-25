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Испанские службы спасли в море более 300 мигрантов
Испанские службы спасли в море более 300 мигрантов
Служба спасения на море и Гражданская гвардия Испании спасли более 300 мигрантов, обнаруженных на лодках в море, говорится в сообщении экстренной службы... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:38
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канарские острова
испания
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Служба спасения на море и Гражданская гвардия Испании спасли более 300 мигрантов, обнаруженных на лодках в море, говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов в Twitter."Вчера вечером служба спасения на море и Гражданская гвардия спасли более 300 мигрантов, которые находились в море на 11 лодках", - говорится в сообщении.По данным экстренной службы, мигранты с одной из лодок были доставлены в муниципалитет Арресифе на острове Лансароте, остальные - в города Аргинегин на острове Гран-Канария.Как сообщается, медики осмотрели мигрантов и подтвердили смерть одного из них. Еще шесть человек госпитализированы.Ранее испанские власти признали чрезвычайной ситуацию с нелегальной миграцией на Канары. Испания переживает самый большой наплыв мигрантов на Канары с 2006 – за последний месяц на острова прибыли по морю более 8 тысяч африканцев, столько же, сколько с начала года и по середину октября.
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канарские острова, испания, в мире

Испанские службы спасли в море более 300 мигрантов

11:38 25.11.2020 (обновлено: 21:02 25.11.2020)
 
© AP Photo / Javier BauluzМигрантам из Марокко проверяют температуру после прибытия на побережье Канарских островов
Мигрантам из Марокко проверяют температуру после прибытия на побережье Канарских островов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Javier Bauluz
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Служба спасения на море и Гражданская гвардия Испании спасли более 300 мигрантов, обнаруженных на лодках в море, говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов в Twitter.
"Вчера вечером служба спасения на море и Гражданская гвардия спасли более 300 мигрантов, которые находились в море на 11 лодках", - говорится в сообщении.
По данным экстренной службы, мигранты с одной из лодок были доставлены в муниципалитет Арресифе на острове Лансароте, остальные - в города Аргинегин на острове Гран-Канария.
Как сообщается, медики осмотрели мигрантов и подтвердили смерть одного из них. Еще шесть человек госпитализированы.
Ранее испанские власти признали чрезвычайной ситуацию с нелегальной миграцией на Канары. Испания переживает самый большой наплыв мигрантов на Канары с 2006 – за последний месяц на острова прибыли по морю более 8 тысяч африканцев, столько же, сколько с начала года и по середину октября.
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