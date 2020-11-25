https://ria.ru/20201125/migranty-1586220172.html

Испанские службы спасли в море более 300 мигрантов

Испанские службы спасли в море более 300 мигрантов

Служба спасения на море и Гражданская гвардия Испании спасли более 300 мигрантов, обнаруженных на лодках в море, говорится в сообщении экстренной службы... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:38

2020-11-25T11:38

2020-11-25T21:02

канарские острова

испания

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Служба спасения на море и Гражданская гвардия Испании спасли более 300 мигрантов, обнаруженных на лодках в море, говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов в Twitter."Вчера вечером служба спасения на море и Гражданская гвардия спасли более 300 мигрантов, которые находились в море на 11 лодках", - говорится в сообщении.По данным экстренной службы, мигранты с одной из лодок были доставлены в муниципалитет Арресифе на острове Лансароте, остальные - в города Аргинегин на острове Гран-Канария.Как сообщается, медики осмотрели мигрантов и подтвердили смерть одного из них. Еще шесть человек госпитализированы.Ранее испанские власти признали чрезвычайной ситуацию с нелегальной миграцией на Канары. Испания переживает самый большой наплыв мигрантов на Канары с 2006 – за последний месяц на острова прибыли по морю более 8 тысяч африканцев, столько же, сколько с начала года и по середину октября.

https://ria.ru/20200806/1575457278.html

канарские острова

испания

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канарские острова, испания, в мире