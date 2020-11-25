https://ria.ru/20201125/mh17-1586284836.html

Суд по делу MH17 отказался рассматривать альтернативные версии крушения

Суд по делу MH17 отказался рассматривать альтернативные версии крушения

Суд в Нидерландах отклонил запросы о расследовании альтернативных версий крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил председательствующий судья Хендрик... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:03

2020-11-25T16:03

2020-11-25T16:43

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Суд в Нидерландах отклонил запросы о расследовании альтернативных версий крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Их направляла защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова.Слушания начались 9 марта этого года. Фигурантами числятся четыре человека: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая проводит расследование под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из комплекса "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию о том, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине и пущена была с подконтрольной Киеву территории. Но следователи эту информацию проигнорировали. В российском МИД заявили, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление. Президент Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

https://ria.ru/20201104/svideteli-1583024556.html

https://ria.ru/20201113/mh17-1584564923.html

https://ria.ru/20201113/sud-1584487784.html

нидерланды

украина

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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, нидерланды, украина, в мире