https://ria.ru/20201125/matvienko-1586179264.html

Матвиенко не видит оснований рассчитывать на нормализацию отношений с США

Матвиенко не видит оснований рассчитывать на нормализацию отношений с США

Рассчитывать на полноценную нормализацию отношений с США у России в настоящее время нет оснований, хотя в случае необходимости наша страна может своевременно... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T00:13

2020-11-25T00:13

2020-11-25T00:13

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

сша

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рассчитывать на полноценную нормализацию отношений с США у России в настоящее время нет оснований, хотя в случае необходимости наша страна может своевременно скорректировать свою позицию, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер Совфеда считает, что сейчас можно говорить лишь об уходе от "абсолютного нуля, о запуске хотя бы необходимого минимума взаимодействия". "И от будущего американского президента здесь требуется совсем немногое — проявить благоразумие и ответственность. Но мы же не можем за Соединенные Штаты выстраивать их часть двусторонних отношений", - сказала Матвиенко.По ее словам, Россия как ответственная мировая держава неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в нормализации отношений с США.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/antonov-1586151796.html

https://ria.ru/20201124/narusheniya-1586135708.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире