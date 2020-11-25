Матвиенко не видит оснований рассчитывать на нормализацию отношений с США
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рассчитывать на полноценную нормализацию отношений с США у России в настоящее время нет оснований, хотя в случае необходимости наша страна может своевременно скорректировать свою позицию, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На мой взгляд, обсуждать всерьез возможность полноценной нормализации в ближайшее время просто нет оснований, тем более учитывая бэкграунд фигур в новой команде, фамилий, которые объявлены... Россия внимательно сейчас отслеживает ситуацию, чтобы своевременно, в случае необходимости скорректировать свою линию. Но еще раз хочу подчеркнуть: пока никаких иллюзий у нас не должно быть", - сказала она газете "Известия".
Спикер Совфеда считает, что сейчас можно говорить лишь об уходе от "абсолютного нуля, о запуске хотя бы необходимого минимума взаимодействия". "И от будущего американского президента здесь требуется совсем немногое — проявить благоразумие и ответственность. Но мы же не можем за Соединенные Штаты выстраивать их часть двусторонних отношений", - сказала Матвиенко.
По ее словам, Россия как ответственная мировая держава неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в нормализации отношений с США.
"Но всякие отношения — это улица с двусторонним движением. Пока же с американской стороны, выражаясь на языке дорожных знаков, который я выбрала, висит "кирпич". Все наши предложения, направленные в том числе на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, игнорируются или обставляются странными и, по сути, невыполнимыми условиями", - заявила Матвиенко, напомнив, что только за этот год США вышли из ДСНВ и Договора по открытому небу. Это, по ее словам, разрушает доверие между Москвой и Вашингтоном.