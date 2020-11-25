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Матвиенко не видит оснований рассчитывать на нормализацию отношений с США
Матвиенко не видит оснований рассчитывать на нормализацию отношений с США
Рассчитывать на полноценную нормализацию отношений с США у России в настоящее время нет оснований, хотя в случае необходимости наша страна может своевременно... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T00:13
2020-11-25T00:13
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рассчитывать на полноценную нормализацию отношений с США у России в настоящее время нет оснований, хотя в случае необходимости наша страна может своевременно скорректировать свою позицию, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер Совфеда считает, что сейчас можно говорить лишь об уходе от "абсолютного нуля, о запуске хотя бы необходимого минимума взаимодействия". "И от будущего американского президента здесь требуется совсем немногое — проявить благоразумие и ответственность. Но мы же не можем за Соединенные Штаты выстраивать их часть двусторонних отношений", - сказала Матвиенко.По ее словам, Россия как ответственная мировая держава неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в нормализации отношений с США.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/antonov-1586151796.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, сша, в мире

Матвиенко не видит оснований рассчитывать на нормализацию отношений с США

00:13 25.11.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рассчитывать на полноценную нормализацию отношений с США у России в настоящее время нет оснований, хотя в случае необходимости наша страна может своевременно скорректировать свою позицию, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На мой взгляд, обсуждать всерьез возможность полноценной нормализации в ближайшее время просто нет оснований, тем более учитывая бэкграунд фигур в новой команде, фамилий, которые объявлены... Россия внимательно сейчас отслеживает ситуацию, чтобы своевременно, в случае необходимости скорректировать свою линию. Но еще раз хочу подчеркнуть: пока никаких иллюзий у нас не должно быть", - сказала она газете "Известия".

Спикер Совфеда считает, что сейчас можно говорить лишь об уходе от "абсолютного нуля, о запуске хотя бы необходимого минимума взаимодействия". "И от будущего американского президента здесь требуется совсем немногое — проявить благоразумие и ответственность. Но мы же не можем за Соединенные Штаты выстраивать их часть двусторонних отношений", - сказала Матвиенко.
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"Но всякие отношения — это улица с двусторонним движением. Пока же с американской стороны, выражаясь на языке дорожных знаков, который я выбрала, висит "кирпич". Все наши предложения, направленные в том числе на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, игнорируются или обставляются странными и, по сути, невыполнимыми условиями", - заявила Матвиенко, напомнив, что только за этот год США вышли из ДСНВ и Договора по открытому небу. Это, по ее словам, разрушает доверие между Москвой и Вашингтоном.
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