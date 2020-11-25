https://ria.ru/20201125/mashiny-1586356051.html

Россиян предупредили о подорожании автомобилей

Россиян предупредили о подорожании автомобилей

В следующем году средневзвешенная цена нового автомобиля в России вырастет на десять процентов, уверены эксперты агентства "Автостат". Это произойдет в случае... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T22:39

2020-11-25T22:39

2020-11-25T22:39

россия

автостат

авто

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В следующем году средневзвешенная цена нового автомобиля в России вырастет на десять процентов, уверены эксперты агентства "Автостат". Это произойдет в случае роста курса доллара. За последние шесть лет средневзвешенная цена нового авто в России увеличилась на 66%. В этом году рост составил 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара (более 10%), а в 2015 машины подорожали на 20%. "Это объясняется изменением структуры самого рынка. Он сместился в сторону продаж более доступных моделей", — объяснил директор "Автостат" Сергей Целиков. Ранее стало известно о среднем росте рекомендованных розничных цен на новые автомобили в России на 12% за первые девять месяцев этого года.

https://ria.ru/20201001/avtovaz-1578042214.html

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россия, автостат, авто, экономика