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Туризм
https://ria.ru/20201125/marshruty-1586215219.html
Названы самые популярные направления для поездок на выходные
Названы самые популярные направления для поездок на выходные
Определены самые востребованные маршруты для коротких поездок на выходные, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:52
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куда можно лететь
куда поехать в выходные
маршруты
авиабилеты
отдых
туризм
архыз
туризм
эльбрус
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для коротких поездок на выходные, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что традиционно популярны для путешествий на уик-энд обе столицы — в Москву и Санкт-Петербург покупают больше всего авиабилетов. Однако зимой путешественники интересуются и поездками на горнолыжные курорты: так, Сочи уже занимает вторую строчку, сместив на третью город на Неве."Россияне стали на 20 процентов чаще бронировать билеты на короткие поездки выходного дня, чем прошлой осенью. Возможно, дело в том, что в этом году для многих оказались недоступны длинные путешествия, и туристы стараются сменить обстановку хотя бы на выходные. А заодно познакомиться с российскими городами, — рассказывает руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова. — Цены на билеты также способствуют популярности таких туров: средняя стоимость перелета по России этой осенью на 25 процентов ниже, чем год назад".В ноябре в списке популярных направлений для коротких выездов помимо столиц и Сочи оказались Симферополь, Краснодар, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.В декабре существенно растет спрос в города, расположенные рядом с горнолыжными курортами. Так, туристы покупают билеты до Новокузнецка, чтобы отправиться на Шерегеш и до Мурманска, чтобы попасть в Хибины. Активнее приобретаются проездные документы в Минеральные Воды, откуда можно попасть на Домбай, Архыз и Эльбрус.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
архыз
эльбрус
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москва
краснодар
симферополь
мурманск
сочи
минеральные воды
екатеринбург
ростов-на-дону
новокузнецк
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куда можно лететь, куда поехать в выходные, маршруты, авиабилеты, отдых, архыз, туризм, эльбрус, новости - туризм, домбай, москва, краснодар, симферополь, мурманск, сочи, минеральные воды, екатеринбург, ростов-на-дону, новокузнецк, санкт-петербург, казань

Названы самые популярные направления для поездок на выходные

11:52 25.11.2020 (обновлено: 15:04 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФестиваль "Grelka fest" в Шерегеше
Фестиваль Grelka fest в Шерегеше - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для коротких поездок на выходные, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что традиционно популярны для путешествий на уик-энд обе столицы — в Москву и Санкт-Петербург покупают больше всего авиабилетов. Однако зимой путешественники интересуются и поездками на горнолыжные курорты: так, Сочи уже занимает вторую строчку, сместив на третью город на Неве.
"Россияне стали на 20 процентов чаще бронировать билеты на короткие поездки выходного дня, чем прошлой осенью. Возможно, дело в том, что в этом году для многих оказались недоступны длинные путешествия, и туристы стараются сменить обстановку хотя бы на выходные. А заодно познакомиться с российскими городами, — рассказывает руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова. — Цены на билеты также способствуют популярности таких туров: средняя стоимость перелета по России этой осенью на 25 процентов ниже, чем год назад".
В ноябре в списке популярных направлений для коротких выездов помимо столиц и Сочи оказались Симферополь, Краснодар, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
В декабре существенно растет спрос в города, расположенные рядом с горнолыжными курортами. Так, туристы покупают билеты до Новокузнецка, чтобы отправиться на Шерегеш и до Мурманска, чтобы попасть в Хибины. Активнее приобретаются проездные документы в Минеральные Воды, откуда можно попасть на Домбай, Архыз и Эльбрус.
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Туризмкуда можно лететькуда поехать в выходныемаршрутыавиабилетыОтдыхАрхызТуризмЭльбрусНовости - ТуризмДомбайМоскваКраснодарСимферопольМурманскСочиМинеральные ВодыЕкатеринбургРостов-на-ДонуНовокузнецкСанкт-ПетербургКазань
 
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