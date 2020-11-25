https://ria.ru/20201125/luna-1586196761.html
Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
Исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл не видит перспектив сотрудничества между США и КНР в освоении Луны, считает, что... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:15
2020-11-25T09:15
2020-11-25T09:15
риа наука
джонатан макдауэлл
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наса
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл не видит перспектив сотрудничества между США и КНР в освоении Луны, считает, что соперничество неизбежно."Не думаю, что США и Китай будут сотрудничать (в своих лунных программах), это будет соревнование", - прокомментировал МакДауэлл РИА Новости запуск Китаем лунного зонда "Чанъэ-5".Специалист отметил, что китайский "Чанъэ-5" более функциональный, чем советские аппараты серии E-8-5, задействованные в ходе автоматических миссий по возвращению лунного грунта, осуществленных с 1969 по 1976 год.При этом, отметил он, в более комплексной системе зонда "Чанъэ-5" больше возможности возникновения проблем. МакДауэлл добавил, что особенно сложным моментом миссии "Чанъэ-5" станет автоматическая стыковка на лунной орбите при возвращении. "Это особенно сложный момент и этого никто еще не делал раньше", - сказал эксперт.Комментируя место России в начавшейся лунной гонке, американский специалист указал на "отставание после многолетних задержек". "Луна-25 выглядела бы хорошо в начале 2000, но она менее амбициозна, чем был "Чанъэ-4", а "Чанъэ-5" создает угрозу того, что она (Луна-25) и вовсе станет рудиментом", - отметил МакДауэлл.В понедельник Китай осуществил запуск зонда "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луне и вернуть на Землю образцы ее грунта. Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат вернет на Землю около 2 килограммов лунного грунта. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый и второй этапы программы уже успешно завершены. В настоящее время реализуется третий этап. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.Сформулированная администрацией Трампа американская лунная программа "Артемис" предусматривает возвращение человека на Луну в 2024 году. Для этого НАСА продвигает идею создания лунной орбитальной станции и последующей реализации цели постоянного пребывания человека на Луне. Луна рассматривается США как этап на пути освоения Марса.
https://ria.ru/20201123/luna-1586003781.html
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джонатан макдауэлл, земля, луна, дональд трамп, космос - риа наука, наса, китай, сша
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости.
Исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл
не видит перспектив сотрудничества между США
и КНР в освоении Луны
, считает, что соперничество неизбежно.
"Не думаю, что США и Китай
будут сотрудничать (в своих лунных программах), это будет соревнование", - прокомментировал МакДауэлл РИА Новости запуск Китаем лунного зонда "Чанъэ-5".
Специалист отметил, что китайский "Чанъэ-5" более функциональный, чем советские аппараты серии E-8-5, задействованные в ходе автоматических миссий по возвращению лунного грунта, осуществленных с 1969 по 1976 год.
При этом, отметил он, в более комплексной системе зонда "Чанъэ-5" больше возможности возникновения проблем. МакДауэлл добавил, что особенно сложным моментом миссии "Чанъэ-5" станет автоматическая стыковка на лунной орбите при возвращении. "Это особенно сложный момент и этого никто еще не делал раньше", - сказал эксперт.
Комментируя место России в начавшейся лунной гонке, американский специалист указал на "отставание после многолетних задержек". "Луна-25 выглядела бы хорошо в начале 2000, но она менее амбициозна, чем был "Чанъэ-4", а "Чанъэ-5" создает угрозу того, что она (Луна-25) и вовсе станет рудиментом", - отметил МакДауэлл.
В понедельник Китай осуществил запуск зонда "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луне и вернуть на Землю
образцы ее грунта. Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат вернет на Землю около 2 килограммов лунного грунта. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР
и США.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый и второй этапы программы уже успешно завершены. В настоящее время реализуется третий этап. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
Сформулированная администрацией Трампа
американская лунная программа "Артемис" предусматривает возвращение человека на Луну в 2024 году. Для этого НАСА
продвигает идею создания лунной орбитальной станции и последующей реализации цели постоянного пребывания человека на Луне. Луна рассматривается США как этап на пути освоения Марса
.