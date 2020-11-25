https://ria.ru/20201125/lukyanov-1586216672.html

США не должны быть центром российской политики, заявил эксперт

США не должны быть центром российской политики, заявил эксперт

России следует уходить от того, чтобы отношения с США принимались для Москвы как центральные, считает директор по научной работе международного дискуссионного... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:23

2020-11-25T11:23

2020-11-25T21:41

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. России следует уходить от того, чтобы отношения с США принимались для Москвы как центральные, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Администрация Дональда Трампа во вторник дала зеленый свет для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение на президентских выборах не признает и оспаривает их результаты в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января."Я хотел бы повторить, что уже говорил, что, на мой взгляд, нам надо всячески уходить от того, чтобы отношения с Соединенными Штатами принимались как центральные для России. Ничего серьезного там добиться невозможно. Минимизация рисков - да, конечно (возможна), в той степени, в которой это доступно, но и мир изменился, и Америка, и Россия. Не говоря уже, что у всех столько внутренних проблем, что прилагать слишком много усилий, чтобы вывести из тупика отношения, которые из тупика не выводятся, на мой взгляд, непозволительная роскошь, трата сил и ресурсов", - сказал Лукьянов в ходе заседания круглого стола в Госдуме.По мнению Лукьянова, при Байдене России придется иметь дело с очень интеллигентными политиками-ханжами, которые на словах будут стараться восстанавливать все то, что, с их точки зрения, "поломал" Дональд Трамп, но реальной повестки в отношениях Вашингтона с Москвой по-настоящему не появится.Как отметил эксперт, даже продление СНВ-3 возможно, но оно ничего не изменит в характере отношений США и России.Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.

https://ria.ru/20201124/tramp-1586028537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/korabl-1586197418.html

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россия, москва, федор лукьянов, вашингтон (город), сша, в мире