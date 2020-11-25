https://ria.ru/20201125/lavrov-1586255153.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирака урегулирование палестинского вопроса

Лавров обсудил с главой МИД Ирака урегулирование палестинского вопроса

Усилия администрации американского президента Дональда Трампа по нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем не должны подменять... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:48

2020-11-25T13:48

2020-11-25T14:19

фуад хусейн

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сша

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в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Усилия администрации американского президента Дональда Трампа по нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем не должны подменять справедливое урегулирование палестинского вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем премьера, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном."Мы обсудили ситуацию вокруг арабо-израильского конфликта. У нас общее мнение, что предпринимаемые по инициативе администрации Дональда Трампа усилия по нормализации отношений между отдельными арабскими государствами и Израилем при всем их позитивном значении не должны подменять справедливое урегулирование палестинского вопроса" - сказал Лавров.Ранее в ходе торжественной церемонии, которая прошла на лужайке у Белого дома, были подписаны отдельные соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, свою подпись на этих документах поставил и президент США Дональд Трамп, благодаря посреднической роли которого стало возможным соглашение.После этого США, Израиль, ОАЭ и Бахрейн вместе подписали так называемые "Авраамские соглашения" - договоренности, открывшие путь к установлению связей Израиля с арабскими странами, однако точное содержание этого документа не раскрывается. Известно только, что Израиль согласился временно отложить решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html

https://ria.ru/20200925/palestina-1577782689.html

ирак

палестина

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фуад хусейн, мид ирака, дональд трамп, сергей лавров, ирак, палестина, сша, израиль, в мире