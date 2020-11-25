Лавров обсудил с главой МИД Ирака урегулирование палестинского вопроса
13:48 25.11.2020 (обновлено: 14:19 25.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирака Фуад Мухаммед Хусейн во время встречи в Москве
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Усилия администрации американского президента Дональда Трампа по нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем не должны подменять справедливое урегулирование палестинского вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем премьера, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.
"Мы обсудили ситуацию вокруг арабо-израильского конфликта. У нас общее мнение, что предпринимаемые по инициативе администрации Дональда Трампа усилия по нормализации отношений между отдельными арабскими государствами и Израилем при всем их позитивном значении не должны подменять справедливое урегулирование палестинского вопроса" - сказал Лавров.
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Ранее в ходе торжественной церемонии, которая прошла на лужайке у Белого дома, были подписаны отдельные соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, свою подпись на этих документах поставил и президент США Дональд Трамп, благодаря посреднической роли которого стало возможным соглашение.
После этого США, Израиль, ОАЭ и Бахрейн вместе подписали так называемые "Авраамские соглашения" - договоренности, открывшие путь к установлению связей Израиля с арабскими странами, однако точное содержание этого документа не раскрывается. Известно только, что Израиль согласился временно отложить решение о распространении суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.
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