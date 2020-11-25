https://ria.ru/20201125/kuban-1586308991.html

Депутаты Кубани приняли поправки в закон для поддержки детских здравниц

Депутаты Кубани приняли поправки в закон для поддержки детских здравниц

Парламентарии Краснодарского края поддержали поправки в закон региона "О налоге на имущество организаций", это позволит поддержать детские здравницы, сообщает... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:44

2020-11-25T17:44

2020-11-25T17:44

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края поддержали поправки в закон региона "О налоге на имущество организаций", это позволит поддержать детские здравницы, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).Уточняется, что корректировка краевого закона связана с реализацией мероприятия регионального плана по восстановлению экономики, включающего снижение ставки налога на имущество с 2,2% до 0,01% для организаций отдыха и оздоровления детей, включенных в краевой реестр."Несмотря на то, что краевой бюджет недополучит налоговые доходы от этих предприятий на сумму порядка 66 миллионов рублей, предоставление этой меры господдержки оздоровительным организациям будет способствовать сохранению инфраструктуры детского отдыха", - говорится в сообщении.Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, пандемия коронавируса ощутимо ударила по всему курортно-рекреационному комплексу края. Но наиболее пострадала сфера детского отдыха. Многие предприятия, оказывающие такие услуги детям, оказались в тяжелом финансовом положении, некоторые – на грани банкротства."Эту ситуацию мы уже рассматривали на недавнем планерном совещании, создали рабочую группу из числа депутатов ЗСК, представителей органов исполнительной власти края, депутатских фракций для выработки предложений по мерам поддержки этой отрасли. Принимаемые сегодня поправки в закон края "О налоге на имущество организаций" позволят поддержать детские здравницы", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.Он добавил, что даже с учетом того, что краевой бюджет недополучит часть суммы, "все равно лучше потерять деньги, чем рисковать качеством работы целой отрасли".

https://ria.ru/20201125/vinogradarstvo-1586296742.html

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краснодарский край, экономика