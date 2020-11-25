https://ria.ru/20201125/krym-1586269779.html
Косачев оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
Косачев оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
Враждебные действия США у российских границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер, заявил РИА Новости в среду глава... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:52
2020-11-25T14:52
2020-11-25T14:52
константин косачев
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румыния
сша
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Враждебные действия США у российских границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму."Ничего непредсказуемого в американской военной активности у наших границ давно уже нет. А совершив одновременно сразу две провокации в двух разных концах планеты – у берегов российского Крыма и в Японском море – США еще раз укрепили нас в понимании главного, о чем мы и говорили последнее время: враждебные действия США у наших границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер", - сказал парламентарий.При этом в России вновь смогли убедиться в том, что были правы в своих опасениях и по другому поводу – что размещение в Польше и той же Румынии пусковых установок Mk-41, способных нести ракеты Tomahawk, "направлено против России и нарушило тогда еще действовавший Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)", отметил законодатель.По словам Косачева, это разные системы вооружений, но в том случае США неоднократно утверждали, будто эти установки не предназначены для пуска ударных ракетных систем. Хотя 18 августа 2019 года именно с помощью такой установки США испытали наземную ракету средней и меньшей дальности."Связь между этими разными видами вооружения и, на первый взгляд, разными ситуациями я вижу как раз в том, чем особенно гордятся американцы в случае с нынешними черноморскими стрельбами: в стремительной логистике", - добавил он.Сенатор пояснил, что особенностью универсальных пусковых установок Мк-41, размещаемых в Польше и Румынии, является то, что в них используется контейнерный способ доставки и загрузки боеприпасов. "То есть, попросту невозможно установить, чем именно "зарядили" систему – ракетой ПРО малого действия, или крылатой ракетой с ядерной боеголовкой, которая буквально через минуты может оказаться над российской территорией. И которую, как теперь наглядно доказали США, быстро, скрытно и легко подвезут туда, куда надо", - заключил политик.
https://ria.ru/20201125/krym-1586199461.html
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константин косачев, польша, румыния, сша, в мире
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Враждебные действия США
у российских границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
Ранее журнал Forbes
написал, что американские военные развернули в Румынии
реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию
, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.
"Ничего непредсказуемого в американской военной активности у наших границ давно уже нет. А совершив одновременно сразу две провокации в двух разных концах планеты – у берегов российского Крыма и в Японском море
– США еще раз укрепили нас в понимании главного, о чем мы и говорили последнее время: враждебные действия США у наших границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер", - сказал парламентарий.
При этом в России вновь смогли убедиться в том, что были правы в своих опасениях и по другому поводу – что размещение в Польше
и той же Румынии пусковых установок Mk-41, способных нести ракеты Tomahawk, "направлено против России и нарушило тогда еще действовавший Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)", отметил законодатель.
По словам Косачева, это разные системы вооружений, но в том случае США неоднократно утверждали, будто эти установки не предназначены для пуска ударных ракетных систем. Хотя 18 августа 2019 года именно с помощью такой установки США испытали наземную ракету средней и меньшей дальности.
"Связь между этими разными видами вооружения и, на первый взгляд, разными ситуациями я вижу как раз в том, чем особенно гордятся американцы в случае с нынешними черноморскими стрельбами: в стремительной логистике", - добавил он.
Сенатор пояснил, что особенностью универсальных пусковых установок Мк-41, размещаемых в Польше и Румынии, является то, что в них используется контейнерный способ доставки и загрузки боеприпасов. "То есть, попросту невозможно установить, чем именно "зарядили" систему – ракетой ПРО малого действия, или крылатой ракетой с ядерной боеголовкой, которая буквально через минуты может оказаться над российской территорией. И которую, как теперь наглядно доказали США, быстро, скрытно и легко подвезут туда, куда надо", - заключил политик.