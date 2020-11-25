Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/krym-1586269779.html
Косачев оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
Косачев оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
Враждебные действия США у российских границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер, заявил РИА Новости в среду глава... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:52
2020-11-25T14:52
константин косачев
польша
румыния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_4d8fb4c737f534685f8691ef1a3647b1.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Враждебные действия США у российских границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму."Ничего непредсказуемого в американской военной активности у наших границ давно уже нет. А совершив одновременно сразу две провокации в двух разных концах планеты – у берегов российского Крыма и в Японском море – США еще раз укрепили нас в понимании главного, о чем мы и говорили последнее время: враждебные действия США у наших границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер", - сказал парламентарий.При этом в России вновь смогли убедиться в том, что были правы в своих опасениях и по другому поводу – что размещение в Польше и той же Румынии пусковых установок Mk-41, способных нести ракеты Tomahawk, "направлено против России и нарушило тогда еще действовавший Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)", отметил законодатель.По словам Косачева, это разные системы вооружений, но в том случае США неоднократно утверждали, будто эти установки не предназначены для пуска ударных ракетных систем. Хотя 18 августа 2019 года именно с помощью такой установки США испытали наземную ракету средней и меньшей дальности."Связь между этими разными видами вооружения и, на первый взгляд, разными ситуациями я вижу как раз в том, чем особенно гордятся американцы в случае с нынешними черноморскими стрельбами: в стремительной логистике", - добавил он.Сенатор пояснил, что особенностью универсальных пусковых установок Мк-41, размещаемых в Польше и Румынии, является то, что в них используется контейнерный способ доставки и загрузки боеприпасов. "То есть, попросту невозможно установить, чем именно "зарядили" систему – ракетой ПРО малого действия, или крылатой ракетой с ядерной боеголовкой, которая буквально через минуты может оказаться над российской территорией. И которую, как теперь наглядно доказали США, быстро, скрытно и легко подвезут туда, куда надо", - заключил политик.
https://ria.ru/20201125/krym-1586199461.html
https://ria.ru/20201125/krym-1586220443.html
польша
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_8d1ea11cac7c79d253e447c6f2e422d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин косачев, польша, румыния, сша, в мире

Косачев оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму

14:52 25.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Враждебные действия США у российских границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 09:38
В Госдуме оценили сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
"Ничего непредсказуемого в американской военной активности у наших границ давно уже нет. А совершив одновременно сразу две провокации в двух разных концах планеты – у берегов российского Крыма и в Японском море – США еще раз укрепили нас в понимании главного, о чем мы и говорили последнее время: враждебные действия США у наших границ являются системными, сознательными и носят инициативный, а не ответный характер", - сказал парламентарий.
При этом в России вновь смогли убедиться в том, что были правы в своих опасениях и по другому поводу – что размещение в Польше и той же Румынии пусковых установок Mk-41, способных нести ракеты Tomahawk, "направлено против России и нарушило тогда еще действовавший Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)", отметил законодатель.
Крым - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 11:39
В Крыму заявили о готовности ответить на "ракетный сюрприз" от США
По словам Косачева, это разные системы вооружений, но в том случае США неоднократно утверждали, будто эти установки не предназначены для пуска ударных ракетных систем. Хотя 18 августа 2019 года именно с помощью такой установки США испытали наземную ракету средней и меньшей дальности.
"Связь между этими разными видами вооружения и, на первый взгляд, разными ситуациями я вижу как раз в том, чем особенно гордятся американцы в случае с нынешними черноморскими стрельбами: в стремительной логистике", - добавил он.
Сенатор пояснил, что особенностью универсальных пусковых установок Мк-41, размещаемых в Польше и Румынии, является то, что в них используется контейнерный способ доставки и загрузки боеприпасов. "То есть, попросту невозможно установить, чем именно "зарядили" систему – ракетой ПРО малого действия, или крылатой ракетой с ядерной боеголовкой, которая буквально через минуты может оказаться над российской территорией. И которую, как теперь наглядно доказали США, быстро, скрытно и легко подвезут туда, куда надо", - заключил политик.
 
Константин КосачевПольшаРумынияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
Лента новостейМолния