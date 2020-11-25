https://ria.ru/20201125/krym-1586242302.html

В Крыму после реставрации открыли дворец "Ласточкино гнездо"

В Крыму после реставрации открыли дворец "Ласточкино гнездо"

Один из самых узнаваемых символов Крыма, дворец-замок "Ласточкино гнездо" в среду открыли после завершения реставрационных работ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:59

2020-11-25T12:59

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культура

россия

сергей аксенов (политик)

исторический музей

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севастополь

общество

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ГАСПРА (Ялта, Крым), 25 ноя - РИА Новости. Один из самых узнаваемых символов Крыма, дворец-замок "Ласточкино гнездо" в среду открыли после завершения реставрационных работ, передает корреспондент РИА Новости.Памятник истории и архитектуры замок "Ласточкино гнездо" с 2011 года находился в неудовлетворительном состоянии, его работа как музея была ограничена, доступ на смотровую площадку на высоте более 40 метров над морем был перекрыт из-за аварийного состояния плиты и фундамента."Ласточкино гнездо" - это символ Крыма, уже на денежных знаках печатают как символ российского Крыма и Российской федерации. Узнаваемость объекта одна из самой высокой по стране, все знают, что находится в российской Ялте. Уверен, что это начало новой жизни такого замечательного объекта, как "Ласточкино гнездо"... Это событие демонстрирует процветание российского Крыма", - сказал на церемонии открытия дворца глава Крыма Сергей Аксенов, поблагодарив строителей за работу.Ремонтно-реставрационные работы стоимостью более 87 миллионов рублей выполнены в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, контракт с подрядчиком работ ООО "Дизайн" (Чувашская республика) был заключен в августе 2019 года. Строители-реставраторы выполнили усиление скального основания, фундамента, подпорной стенки, плиты балкона первого этажа, работы по ремонту кровли, устройству инженерных сетей и благоустройству. Проведена реставрация фасада с воссозданием декоративных элементов, подсветки фасада и скального основания. Воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни дворца, окна и двери из массива дуба. Пол облицован гранитом, проведена реставрация интерьеров, в том числе камина с фамильным гербом.После реставрации в помещениях дворца планируется проводить выставки как из собраний музейных учреждений, так и персональные выставки художников. Площадка перед замком станет местом культурно-просветительских мероприятий и творческих проектов.Первое упоминание о здании на отвесной Аврориной скале в посёлке Гаспра относится к 1895 году, а в 1912 году, вместо ранее существовавшего деревянного строения, для нового владельца барона Рудольфа фон Штенгеля был построен миниатюрный замок в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами. Архитектором стал талантливый зодчий Александр Шервуд, сын архитектора Владимира Шервуда, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади. Пострадавшее в 1927 году от сильного землетрясения здание капитально отреставрировали в 60-х годах прошлого века, с тех пор масштабных реставрационных работ в замке не проводилось до 2017 года.

https://ria.ru/20170725/1499108893.html

https://ria.ru/20190324/1552064228.html

https://ria.ru/20200729/1575114494.html

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Кадры открытия замка "Ласточкино гнездо" после реставрации Один из самых узнаваемых символов Крыма, дворец-замок "Ласточкино гнездо" в среду открыли после завершения реставрационных работ. Памятник истории и архитектуры замок "Ласточкино гнездо" с 2011 года находился в неудовлетворительном состоянии, его работа как музея была ограничена, доступ на смотровую площадку на высоте более 40 метров над морем был перекрыт из-за аварийного состояния плиты и фундамента. 2020-11-25T12:59 true PT0M23S

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россия, сергей аксенов (политик), исторический музей, республика крым, севастополь, общество