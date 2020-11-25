https://ria.ru/20201125/krym-1586220443.html

В Крыму заявили о готовности ответить на "ракетный сюрприз" от США

В Крыму заявили о готовности ответить на "ракетный сюрприз" от США

Крым надежно защищен современными новейшими противоракетными комплексами, способными не только нейтрализовать любой "ракетный сюрприз", но и нанести ответный... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:39

2020-11-25T11:39

2020-11-25T11:39

александр форманчук

германия

румыния

республика крым

сша

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Крым надежно защищен современными новейшими противоракетными комплексами, способными не только нейтрализовать любой "ракетный сюрприз", но и нанести ответный сокрушительный удар, заявил заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму."Территории Крымского полуострова сегодня надежно защищена современными новейшими противоракетными комплексами, которые способны даже при такой близости не только эффективно нейтрализовать угрозу, но и, если понадобится, нанести сокрушительный ответ. Если кому-то кажется, что Россия оставит все это без внимания и не будет готова к отражению такого рода угрозы, то они ошибаются", - сказал РИА Новости Форманчук.При этом, по его словам, подобное поведение американских военных не стало сюрпризом."В последнее время участились провокации в отношении Крыма. К большому сожалению, мы являемся свидетелями дальнейшего обострения международных отношений и международной ситуации. И тема Крыма выступает удобным поводом для нагнетания такого рода провокаций", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201125/krym-1586216247.html

https://ria.ru/20201125/krym-1586199461.html

германия

румыния

республика крым

сша

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александр форманчук, германия, румыния, республика крым, сша, в мире