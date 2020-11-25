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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201125/krym-1586200802.html
Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму
Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму начинает выравниваться, взрывного роста числа заболевших нет, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:46
2020-11-25T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму начинает выравниваться, взрывного роста числа заболевших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самый высокий показатель распространения коронавируса зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, в Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономном округе."По цифрам мы сверяли ситуацию, видим, что более-менее выравнивается (ситуация), взрывных скачков нет", - сказал Аксенов в ходе заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в республике за последние три недели снизились темпы прироста заболевших коронавирусом."За последние три недели у нас самые маленькие темпы прироста по сравнению с теми, которые мы фиксировали с августа. То есть 2,2, 2,6, 2,7 – это были наши цифры с августа, и последние три недели - 1,72, 1,75, 1,7. Хотя в целом по стране среднероссийские показатели 1,2", - сказала Пеньковская.Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено свыше 14 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели более 10 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество

Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму

09:46 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму начинает выравниваться, взрывного роста числа заболевших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самый высокий показатель распространения коронавируса зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, в Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономном округе.
"По цифрам мы сверяли ситуацию, видим, что более-менее выравнивается (ситуация), взрывных скачков нет", - сказал Аксенов в ходе заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.
В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в республике за последние три недели снизились темпы прироста заболевших коронавирусом.
"За последние три недели у нас самые маленькие темпы прироста по сравнению с теми, которые мы фиксировали с августа. То есть 2,2, 2,6, 2,7 – это были наши цифры с августа, и последние три недели - 1,72, 1,75, 1,7. Хотя в целом по стране среднероссийские показатели 1,2", - сказала Пеньковская.
Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено свыше 14 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели более 10 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымСевастопольОбщество
 
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