https://ria.ru/20201125/krym-1586200802.html

Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму

Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму начинает выравниваться, взрывного роста числа заболевших нет, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:46

2020-11-25T09:46

2020-11-25T09:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму начинает выравниваться, взрывного роста числа заболевших нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самый высокий показатель распространения коронавируса зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, в Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономном округе."По цифрам мы сверяли ситуацию, видим, что более-менее выравнивается (ситуация), взрывных скачков нет", - сказал Аксенов в ходе заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в республике за последние три недели снизились темпы прироста заболевших коронавирусом."За последние три недели у нас самые маленькие темпы прироста по сравнению с теми, которые мы фиксировали с августа. То есть 2,2, 2,6, 2,7 – это были наши цифры с августа, и последние три недели - 1,72, 1,75, 1,7. Хотя в целом по стране среднероссийские показатели 1,2", - сказала Пеньковская.Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено свыше 14 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели более 10 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество