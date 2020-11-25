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В Госдуме оценили сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
В Госдуме оценили сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил, что... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:38
2020-11-25T11:29
руслан бальбек
республика крым
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил, что крымская военная группировка отслеживает все провокации, нынешняя ситуация не стала сюрпризом, и попытка демонстрации американской мощи провалилась.Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.Бальбек усомнился, что автор статьи сам верит своим заявлениям."В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией, действует принцип "ответка". Так что зря тешит себе душу автор статьи — сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", — сказал парламентарий РИА Новости.
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руслан бальбек, республика крым, в мире

В Госдуме оценили сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму

09:38 25.11.2020 (обновлено: 11:29 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил, что крымская военная группировка отслеживает все провокации, нынешняя ситуация не стала сюрпризом, и попытка демонстрации американской мощи провалилась.
Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.
Бальбек усомнился, что автор статьи сам верит своим заявлениям.
"В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией, действует принцип "ответка". Так что зря тешит себе душу автор статьи — сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", — сказал парламентарий РИА Новости.
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Руслан БальбекРеспублика КрымВ мире
 
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