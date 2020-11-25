https://ria.ru/20201125/krym-1586199461.html

В Госдуме оценили сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму

В Госдуме оценили сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму

Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил, что... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:38

2020-11-25T09:38

2020-11-25T11:29

руслан бальбек

республика крым

в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил, что крымская военная группировка отслеживает все провокации, нынешняя ситуация не стала сюрпризом, и попытка демонстрации американской мощи провалилась.Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.Бальбек усомнился, что автор статьи сам верит своим заявлениям."В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией, действует принцип "ответка". Так что зря тешит себе душу автор статьи — сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", — сказал парламентарий РИА Новости.

https://ria.ru/20201124/krym-1586085099.html

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руслан бальбек, республика крым, в мире