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В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
Украинские власти так и не сделали выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжают нагнетать обстановку вокруг Крыма, заявил РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T07:14
2020-11-25T07:14
реакция на события на украине
керченский пролив
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти так и не сделали выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжают нагнетать обстановку вокруг Крыма, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.При этом, по его словам, нынешний президент Владимир Зеленский носится со своей "Крымской платформой", создаваемой для возвращения контроля над Крымом, как с "писаной торбой".Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Позже украинской стороне были переданы и задержанные корабли.
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керченский пролив
республика крым
украина
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реакция на события на украине, керченский пролив, республика крым, украина, в мире

В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации

07:14 25.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти так и не сделали выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжают нагнетать обстановку вокруг Крыма, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Исполняется два года со дня безумной провокации Киева в Керченском проливе, однако украинская сторона так ничего не поняла и ничему не научилась. Выводы ими сделаны так и не были. Их заокеанские хозяева вовсю бряцают оружием у наших границ, ничего не слышно о судьбе возбужденного на Украине против Петра Порошенко уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в связи с отправкой им кораблей "на прорыв" в Азовское море", - сказал РИА Новости Молохов.
При этом, по его словам, нынешний президент Владимир Зеленский носится со своей "Крымской платформой", создаваемой для возвращения контроля над Крымом, как с "писаной торбой".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Позже украинской стороне были переданы и задержанные корабли.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 12:24
Поклонская оценила предложенную Украиной резолюцию по Крыму
 
Реакция на события на УкраинеКерченский проливРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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