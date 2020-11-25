В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти так и не сделали выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжают нагнетать обстановку вокруг Крыма, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Исполняется два года со дня безумной провокации Киева в Керченском проливе, однако украинская сторона так ничего не поняла и ничему не научилась. Выводы ими сделаны так и не были. Их заокеанские хозяева вовсю бряцают оружием у наших границ, ничего не слышно о судьбе возбужденного на Украине против Петра Порошенко уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в связи с отправкой им кораблей "на прорыв" в Азовское море", - сказал РИА Новости Молохов.
При этом, по его словам, нынешний президент Владимир Зеленский носится со своей "Крымской платформой", создаваемой для возвращения контроля над Крымом, как с "писаной торбой".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Позже украинской стороне были переданы и задержанные корабли.
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