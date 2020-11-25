https://ria.ru/20201125/krym-1586190561.html

В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации

В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации

Украинские власти так и не сделали выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжают нагнетать обстановку вокруг Крыма, заявил РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T07:14

2020-11-25T07:14

2020-11-25T07:14

реакция на события на украине

керченский пролив

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти так и не сделали выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжают нагнетать обстановку вокруг Крыма, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.При этом, по его словам, нынешний президент Владимир Зеленский носится со своей "Крымской платформой", создаваемой для возвращения контроля над Крымом, как с "писаной торбой".Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Позже украинской стороне были переданы и задержанные корабли.

https://ria.ru/20201119/krym-1585321850.html

керченский пролив

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реакция на события на украине, керченский пролив, республика крым, украина, в мире