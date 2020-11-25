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Песков прокомментировал сообщения о состоятельной "знакомой" Путина
Песков прокомментировал сообщения о состоятельной "знакомой" Путина
В Кремле никогда не слышали о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:51
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дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле никогда не слышали о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.Он также добавил, что не читал материалы СМИ про эту женщину.
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков прокомментировал сообщения о состоятельной "знакомой" Путина

12:51 25.11.2020 (обновлено: 15:07 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле никогда не слышали о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.

"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом не слышал, ничего не знаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знает ли он о знакомой Путина по имени Светлана Кривоногих.

Он также добавил, что не читал материалы СМИ про эту женщину.
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