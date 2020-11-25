Песков прокомментировал сообщения о состоятельной "знакомой" Путина

"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом не слышал, ничего не знаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знает ли он о знакомой Путина по имени Светлана Кривоногих.