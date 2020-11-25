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Экс-глава "Титановой долины" частично признал вину по делу о взятке
Экс-глава "Титановой долины" частично признал вину по делу о взятке
Бывший генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:16
2020-11-25T16:16
2020-11-25T16:17
особые экономические зоны
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов частично признали вину по делу о коррупции, сообщили журналистам в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга.По данным следствия, Кызласов вымогал взятку в размере 13 миллионов рублей у подрядной организации за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и оплату выполненных по договору работ. Шилиманов, по версии следствия, организовывал встречи Кызласова и представителя подрядчика. Вечером 17 февраля гендиректор ОЭЗ принял, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками регионального УФСБ."Подсудимые Кызласов и Шилиманов заявили, что обвинением им понятно, на данной стадии пожелали выразить предварительное отношение к предъявленному обвинению, виновными в совершении преступления себя признали частично. Кроме того, подсудимый Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности иным лицам он не имел", - говорится в сообщении.Уточняется, что Шилиманов, в свою очередь, на суде пояснил, что участвовал в передаче денежных средств, но не знал, для чего они предназначались. Следующее судебное заседание назначено на 2 декабря."Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта - 9,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200723/1574775808.html
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особые экономические зоны, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости.
Бывший генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области
Михаил Шилиманов частично признали вину по делу о коррупции, сообщили журналистам в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга
.
По данным следствия, Кызласов вымогал взятку в размере 13 миллионов рублей у подрядной организации за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и оплату выполненных по договору работ. Шилиманов, по версии следствия, организовывал встречи Кызласова и представителя подрядчика. Вечером 17 февраля гендиректор ОЭЗ принял, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.
"Подсудимые Кызласов и Шилиманов заявили, что обвинением им понятно, на данной стадии пожелали выразить предварительное отношение к предъявленному обвинению, виновными в совершении преступления себя признали частично. Кроме того, подсудимый Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности иным лицам он не имел", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Шилиманов, в свою очередь, на суде пояснил, что участвовал в передаче денежных средств, но не знал, для чего они предназначались. Следующее судебное заседание назначено на 2 декабря.
"Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны
". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта - 9,5 миллиарда рублей.