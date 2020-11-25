https://ria.ru/20201125/kriminal-1586263918.html

В Забайкалье полицейский избил задержанного, после чего тот умер

В Забайкалье полицейский избил задержанного, после чего тот умер

Полицейский в Забайкалье подозревается в том, что избил задержанного, после чего тот скончался от полученных травм, правоохранителю вменяется превышение... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:28

2020-11-25T14:28

2020-11-25T14:55

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Полицейский в Забайкалье подозревается в том, что избил задержанного, после чего тот скончался от полученных травм, правоохранителю вменяется превышение должностных полномочий, сообщает СУСК региона."По данным следствия, 22 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного отдела полиции "Железнодорожный" УМВД России по Забайкальскому краю, находясь при исполнении должностных полномочий, без законных оснований применил физическую силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Мужчина получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Следователи СК задержали подозреваемого на 48 часов, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия, с причинением тяжких последствий (п. а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).В отделе полиции проведены обыски, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрашиваются руководство и сотрудники отдела полиции. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение.

https://ria.ru/20200912/izbienie-1577137194.html

https://ria.ru/20201125/volgograd-1586248425.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия