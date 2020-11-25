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В Забайкалье полицейский избил задержанного, после чего тот умер
В Забайкалье полицейский избил задержанного, после чего тот умер
Полицейский в Забайкалье подозревается в том, что избил задержанного, после чего тот скончался от полученных травм, правоохранителю вменяется превышение... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:28
2020-11-25T14:55
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Полицейский в Забайкалье подозревается в том, что избил задержанного, после чего тот скончался от полученных травм, правоохранителю вменяется превышение должностных полномочий, сообщает СУСК региона."По данным следствия, 22 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного отдела полиции "Железнодорожный" УМВД России по Забайкальскому краю, находясь при исполнении должностных полномочий, без законных оснований применил физическую силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Мужчина получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Следователи СК задержали подозреваемого на 48 часов, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия, с причинением тяжких последствий (п. а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).В отделе полиции проведены обыски, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрашиваются руководство и сотрудники отдела полиции. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение.
https://ria.ru/20200912/izbienie-1577137194.html
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

В Забайкалье полицейский избил задержанного, после чего тот умер

14:28 25.11.2020 (обновлено: 14:55 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Полицейский в Забайкалье подозревается в том, что избил задержанного, после чего тот скончался от полученных травм, правоохранителю вменяется превышение должностных полномочий, сообщает СУСК региона.
"По данным следствия, 22 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного отдела полиции "Железнодорожный" УМВД России по Забайкальскому краю, находясь при исполнении должностных полномочий, без законных оснований применил физическую силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Мужчина получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Следователи СК задержали подозреваемого на 48 часов, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 15:26
В Кирове сотрудник полиции избил задержанного
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия, с причинением тяжких последствий (п. а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В отделе полиции проведены обыски, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрашиваются руководство и сотрудники отдела полиции. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайПроисшествия
 
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