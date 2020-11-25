Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/kredit-1586319922.html
Банки не собираются указывать причину отказа в кредите
Банки не собираются указывать причину отказа в кредите
Российские банки не поддержали законопроект, обязывающий их указывать причину отказа в кредите, поскольку такая инициатива не полезна для заемщика, а для них... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:36
2020-11-25T18:36
ассоциация российских банков
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4e68e1cfa4d6ff62c664e8efc1fdd56e.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские банки не поддержали законопроект, обязывающий их указывать причину отказа в кредите, поскольку такая инициатива не полезна для заемщика, а для них несет дополнительные расходы, сообщила Ассоциация банков России (АБР).Ранее в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает банки информировать заявителей о причинах отказа в предоставлении кредита. АБР указывает, что сегодняшнее законодательство предоставляет заемщику достаточно инструментов для получения полной информации о своем кредитном потенциале, включая бесплатную возможность запрашивать в БКИ кредитную историю и узнавать свой персональный рейтинг."Норма, обязывающая банки сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита, не раскроет клиенту его возможности по кредитованию, но при этом увеличит операционные расходы кредитных организаций", - отмечается в сообщении ассоциации.Также в АБР обсудили предлагаемую поправку в закон о потребительском кредите, обязывающую информировать граждан о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул. "Банки отметили, что уже сейчас по запросу предоставляют заемщику информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул", - заявили в ассоциации.
https://ria.ru/20160210/1372593639.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e2241d612c32c10bea4e981e4a99e53c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ассоциация российских банков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки не собираются указывать причину отказа в кредите

18:36 25.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские банки не поддержали законопроект, обязывающий их указывать причину отказа в кредите, поскольку такая инициатива не полезна для заемщика, а для них несет дополнительные расходы, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Ранее в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает банки информировать заявителей о причинах отказа в предоставлении кредита. АБР указывает, что сегодняшнее законодательство предоставляет заемщику достаточно инструментов для получения полной информации о своем кредитном потенциале, включая бесплатную возможность запрашивать в БКИ кредитную историю и узнавать свой персональный рейтинг.
"Норма, обязывающая банки сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита, не раскроет клиенту его возможности по кредитованию, но при этом увеличит операционные расходы кредитных организаций", - отмечается в сообщении ассоциации.
Также в АБР обсудили предлагаемую поправку в закон о потребительском кредите, обязывающую информировать граждан о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул. "Банки отметили, что уже сейчас по запросу предоставляют заемщику информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул", - заявили в ассоциации.
Президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2016
10 февраля 2016, 20:20
В Госдуме предлагают учитывать доходы заемщиков при изменении кредитовРассчитывать на поддержку от государства в рамках реструктуризации валютных кредитов сейчас могут только россияне льготных категорий, поэтому необходимо расширить перечень возможностей для использования реструктуризации долга, считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.
 
Ассоциация российских банковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Лента новостейМолния