https://ria.ru/20201125/kredit-1586319922.html

Банки не собираются указывать причину отказа в кредите

Банки не собираются указывать причину отказа в кредите

Российские банки не поддержали законопроект, обязывающий их указывать причину отказа в кредите, поскольку такая инициатива не полезна для заемщика, а для них... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:36

2020-11-25T18:36

2020-11-25T18:36

ассоциация российских банков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские банки не поддержали законопроект, обязывающий их указывать причину отказа в кредите, поскольку такая инициатива не полезна для заемщика, а для них несет дополнительные расходы, сообщила Ассоциация банков России (АБР).Ранее в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает банки информировать заявителей о причинах отказа в предоставлении кредита. АБР указывает, что сегодняшнее законодательство предоставляет заемщику достаточно инструментов для получения полной информации о своем кредитном потенциале, включая бесплатную возможность запрашивать в БКИ кредитную историю и узнавать свой персональный рейтинг."Норма, обязывающая банки сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита, не раскроет клиенту его возможности по кредитованию, но при этом увеличит операционные расходы кредитных организаций", - отмечается в сообщении ассоциации.Также в АБР обсудили предлагаемую поправку в закон о потребительском кредите, обязывающую информировать граждан о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул. "Банки отметили, что уже сейчас по запросу предоставляют заемщику информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул", - заявили в ассоциации.

https://ria.ru/20160210/1372593639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация российских банков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика