Банки не собираются указывать причину отказа в кредите
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские банки не поддержали законопроект, обязывающий их указывать причину отказа в кредите, поскольку такая инициатива не полезна для заемщика, а для них несет дополнительные расходы, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Ранее в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает банки информировать заявителей о причинах отказа в предоставлении кредита. АБР указывает, что сегодняшнее законодательство предоставляет заемщику достаточно инструментов для получения полной информации о своем кредитном потенциале, включая бесплатную возможность запрашивать в БКИ кредитную историю и узнавать свой персональный рейтинг.
"Норма, обязывающая банки сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита, не раскроет клиенту его возможности по кредитованию, но при этом увеличит операционные расходы кредитных организаций", - отмечается в сообщении ассоциации.
Также в АБР обсудили предлагаемую поправку в закон о потребительском кредите, обязывающую информировать граждан о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул. "Банки отметили, что уже сейчас по запросу предоставляют заемщику информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул", - заявили в ассоциации.
10 февраля 2016, 20:20В Госдуме предлагают учитывать доходы заемщиков при изменении кредитовРассчитывать на поддержку от государства в рамках реструктуризации валютных кредитов сейчас могут только россияне льготных категорий, поэтому необходимо расширить перечень возможностей для использования реструктуризации долга, считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.