https://ria.ru/20201125/krazha-1586245625.html

Кражу фитнес-браслетов раскрыли в подмосковном Подольске

Кражу фитнес-браслетов раскрыли в подмосковном Подольске

Задержан вор, укравший шесть фитнес-браслетов одном из клубов городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:09

2020-11-25T13:09

2020-11-25T13:09

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Задержан вор, укравший шесть фитнес-браслетов одном из клубов городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления безопасности региона.В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление о том, что неизвестный совершил хищение со склада фирмы в д. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 22-летний уроженец Волгоградской области, работающий сборщиком в данной организации. Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража",- говорится в сообщении.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kovid-1586121971.html

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московская область (подмосковье), подольск, происшествия