https://ria.ru/20201125/krazha-1586245625.html
Кражу фитнес-браслетов раскрыли в подмосковном Подольске
Кражу фитнес-браслетов раскрыли в подмосковном Подольске
Задержан вор, укравший шесть фитнес-браслетов одном из клубов городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:09
2020-11-25T13:09
2020-11-25T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579930621_0:85:1620:996_1400x0_80_0_0_6da4ea48507a2396f308397e4a908cda.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Задержан вор, укравший шесть фитнес-браслетов одном из клубов городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления безопасности региона.В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление о том, что неизвестный совершил хищение со склада фирмы в д. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 22-летний уроженец Волгоградской области, работающий сборщиком в данной организации. Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража",- говорится в сообщении.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kovid-1586121971.html
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579930621_90:0:1530:1080_1400x0_80_0_0_aeef3e3f200d6ed5a370db3587b113ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), подольск, происшествия