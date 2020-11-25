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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201125/krazha-1586245625.html
Кражу фитнес-браслетов раскрыли в подмосковном Подольске
Кражу фитнес-браслетов раскрыли в подмосковном Подольске
Задержан вор, укравший шесть фитнес-браслетов одном из клубов городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:09
2020-11-25T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Задержан вор, укравший шесть фитнес-браслетов одном из клубов городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления безопасности региона.В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление о том, что неизвестный совершил хищение со склада фирмы в д. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 22-летний уроженец Волгоградской области, работающий сборщиком в данной организации. Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража",- говорится в сообщении.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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московская область (подмосковье), подольск, происшествия

Кражу фитнес-браслетов раскрыли в подмосковном Подольске

13:09 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовФитнес-браслет Amazfit Band 5
Фитнес-браслет Amazfit Band 5 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Задержан вор, укравший шесть фитнес-браслетов одном из клубов городского округа Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления безопасности региона.
В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление о том, что неизвестный совершил хищение со склада фирмы в д. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 22-летний уроженец Волгоградской области, работающий сборщиком в данной организации. Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража",- говорится в сообщении.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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