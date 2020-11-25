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Министр просвещения рассказал, сколько школьников учатся очно
Министр просвещения рассказал, сколько школьников учатся очно
Около 70% школьников в РФ сейчас учатся очно, несмотря на пандемию, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:23
2020-11-25T21:53
социальный навигатор
сергей кравцов
сн_образование
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 70% школьников в РФ сейчас учатся очно, несмотря на пандемию, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."На сегодняшний день у нас порядка 70% детей учатся очно", - рассказал Кравцов в ходе заседания неформальной рабочей группы проекта "Образование-2030" в рамках VI международной конференции по оценке качества образования "Мировые образовательные системы против сбоев в образовательном процессе".Он добавил, что сегодня основная задача Минпросвещения - создание безопасных условий для получения качественного образования каждым ребенком. Каждый регион самостоятельно принимает решение об организации учебного процесса, исходя из конкретной эпидемиологической обстановки.По словам министра, неукоснительное соблюдение мер профилактики и защиты здоровья в школах позволяет сохранить образовательный процесс на территории всей России, закрытых школ - единицы, массового закрытия нет.
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РИА Новости
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социальный навигатор, сергей кравцов, сн_образование, коронавирус в россии, общество

Министр просвещения рассказал, сколько школьников учатся очно

12:23 25.11.2020 (обновлено: 21:53 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 70% школьников в РФ сейчас учатся очно, несмотря на пандемию, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"На сегодняшний день у нас порядка 70% детей учатся очно", - рассказал Кравцов в ходе заседания неформальной рабочей группы проекта "Образование-2030" в рамках VI международной конференции по оценке качества образования "Мировые образовательные системы против сбоев в образовательном процессе".
Он добавил, что сегодня основная задача Минпросвещения - создание безопасных условий для получения качественного образования каждым ребенком. Каждый регион самостоятельно принимает решение об организации учебного процесса, исходя из конкретной эпидемиологической обстановки.
По словам министра, неукоснительное соблюдение мер профилактики и защиты здоровья в школах позволяет сохранить образовательный процесс на территории всей России, закрытых школ - единицы, массового закрытия нет.
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