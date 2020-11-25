https://ria.ru/20201125/kosmos-1586253028.html

Американские астронавты будут пользоваться российским туалетом

Американские астронавты будут пользоваться российским туалетом

Российских космонавтов, находящихся сейчас на Международной космической станции, предупредили, что коллеги с американского сегмента МКС будут пользоваться их... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:40

2020-11-25T13:40

2020-11-25T13:40

риа наука

сергей кудь-сверчков

соити ногути

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российских космонавтов, находящихся сейчас на Международной космической станции, предупредили, что коллеги с американского сегмента МКС будут пользоваться их санузлом, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."В связи с особенностями функционирования устройства на американском сегменте американскому экипажу придется пользоваться российским. При этом очень важно соблюдать режимы пользования АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - ред.)", - сказал специалист Центра управления полетами.Он не уточнил, что это за особенности функционирования.На МКС находятся два туалета российского производства: в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС. Также на станцию в октябре доставили новый американский туалет, который сейчас готов к установке в модуле Tranquillity.Сейчас на станции российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201119/utechka-1585357039.html

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сергей кудь-сверчков, соити ногути, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса