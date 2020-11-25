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https://ria.ru/20201125/kosmos-1586194217.html
Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
Американский эксперт, исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл оценил перспективы продления работы Международной космической... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T08:43
2020-11-25T08:43
риа наука
джонатан макдауэлл
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
роскосмос
дмитрий рогозин
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ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Американский эксперт, исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл оценил перспективы продления работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года: это будет трудно."Я думаю, что поддержание работы МКС до 2030 года будет сложно, но она должна проработать немного дольше, чем 2024 год… Думаю, что мы можем начинать видеть на горизонте начало конца МКС, но пока не ясно, произойдет это в 2024, 2026 или 2028 году", - заявил РИА Новости МакДауэлл.Специалист напомнил, что первые модули станции, как российский, так и американский, уже стары. "Самые старые российские (модули) демонстрируют признаки старения, и я думаю, что это является предметом опасения для продолжения жизнеспособности станции, некоторые американские составляющие, такие как …соединения солнечных батарей, тоже вызывают беспокойство", - отметил эксперт.Комментируя потенциальную возможность консервации российского участка станции при сохранении работы американского сегмента, он заявил, что "в действительности США хотят выйти из МКС, они бы предпочли тратить деньги на лунную программу Артемис". При этом технически, по его словам, это возможно. "Если бы мы полностью отказались от российского сегмента, США, возможно, могли бы поддерживать работу МКС, поднимая ее орбиту с помощью грузовика Cygnus", - сказал МакДауэлл.Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что после 2030 года Россия планирует создать собственную орбитальную станцию. По его словам, вопрос о том, станет ли будущая станция исключительно российской или международной, зависит от мировой конъюнктуры.
https://ria.ru/20201119/utechka-1585357039.html
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джонатан макдауэлл, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года

08:43 25.11.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Американский эксперт, исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл оценил перспективы продления работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года: это будет трудно.
"Я думаю, что поддержание работы МКС до 2030 года будет сложно, но она должна проработать немного дольше, чем 2024 год… Думаю, что мы можем начинать видеть на горизонте начало конца МКС, но пока не ясно, произойдет это в 2024, 2026 или 2028 году", - заявил РИА Новости МакДауэлл.
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Специалист напомнил, что первые модули станции, как российский, так и американский, уже стары. "Самые старые российские (модули) демонстрируют признаки старения, и я думаю, что это является предметом опасения для продолжения жизнеспособности станции, некоторые американские составляющие, такие как …соединения солнечных батарей, тоже вызывают беспокойство", - отметил эксперт.
Комментируя потенциальную возможность консервации российского участка станции при сохранении работы американского сегмента, он заявил, что "в действительности США хотят выйти из МКС, они бы предпочли тратить деньги на лунную программу Артемис". При этом технически, по его словам, это возможно. "Если бы мы полностью отказались от российского сегмента, США, возможно, могли бы поддерживать работу МКС, поднимая ее орбиту с помощью грузовика Cygnus", - сказал МакДауэлл.
Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин говорил, что после 2030 года Россия планирует создать собственную орбитальную станцию. По его словам, вопрос о том, станет ли будущая станция исключительно российской или международной, зависит от мировой конъюнктуры.
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РИА НаукаДжонатан МакДауэллМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusРоскосмосДмитрий РогозинСША
 
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