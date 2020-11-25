https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586289972.html
"Как при СПИД". Названы жуткие последствия заражения коронавирусом
"Как при СПИД". Названы жуткие последствия заражения коронавирусом
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:22
2020-11-25T16:22
2020-11-25T17:18
коронавирус covid-19
воз
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма.Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии (нарушение чувствительности в различных частях тела человека. — Прим. ред.). Врач отметил, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — длительный процесс.Кроме того, врачи наблюдают у перенесших COVID-19 пациентов загустение крови и гелеобразование, которое долго не рассасывается."Это не инсульт, но очень похоже", — отметил Кошкин.Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов и контролировать свертываемость крови.При этом Кошкин уточнил, что пока рано говорить о долгосрочных последствиях от заражения коронавирусной инфекцией, поскольку прошло слишком мало времени.По последним данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона скончались. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии.
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коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН
рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма.
Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии (нарушение чувствительности в различных частях тела человека. — Прим. ред.). Врач отметил, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — длительный процесс.
"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе", — уточнил иммунолог.
Кроме того, врачи наблюдают у перенесших COVID-19 пациентов загустение крови и гелеобразование, которое долго не рассасывается.
"Это не инсульт, но очень похоже", — отметил Кошкин.
Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов и контролировать свертываемость крови.
При этом Кошкин уточнил, что пока рано говорить о долгосрочных последствиях от заражения коронавирусной инфекцией, поскольку прошло слишком мало времени.
По последним данным ВОЗ
, число заразившихся COVID-19 приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона скончались. Больше всего заболевших выявили в США
, Индии
и Бразилии
.