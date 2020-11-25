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В Подмосковье впервые выявили более тысячи новых случаев COVID-19
В Подмосковье впервые выявили более тысячи новых случаев COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье впервые больше 1 тысячи (1005), в Москве - 4685, в Санкт-Петербурге - 3421, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:48
2020-11-25T10:48
2020-11-25T10:48
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье впервые больше 1 тысячи (1005), в Москве - 4685, в Санкт-Петербурге - 3421, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4685, 2. Санкт-Петербург - 3421, 3. Московская область - 1005", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области - 25, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество