https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586210649.html

В Подмосковье впервые выявили более тысячи новых случаев COVID-19

В Подмосковье впервые выявили более тысячи новых случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье впервые больше 1 тысячи (1005), в Москве - 4685, в Санкт-Петербурге - 3421, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:48

2020-11-25T10:48

2020-11-25T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье впервые больше 1 тысячи (1005), в Москве - 4685, в Санкт-Петербурге - 3421, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4685, 2. Санкт-Петербург - 3421, 3. Московская область - 1005", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области - 25, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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