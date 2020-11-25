https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586209255.html

В России впервые зарегистрировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки

В России впервые зарегистрировали более 500 смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России умерли 507 больных COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:42

2020-11-25T10:42

2020-11-25T11:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в России умерли 507 больных COVID-19 — это максимальный показатель с начала эпидемии в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Выявили при этом 23 675 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 25 748 человек.Лидирует по приросту заболевших Москва (4685, более чем на тысячу случаев меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3421 — новый рекорд для Северной столицы), Подмосковье (1005), Нижегородская (457), Свердловская (388) области, а также Карелия (362), Архангельская область (361) и Красноярский край (333). Минимальное число новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (25), на Чукотке (шесть) и в Ненецком автономном округе (трое).Вчера оперштаб сообщал о 24 326 зафиксированных за сутки случаях. Таким образом, с весны в России выявили 2 162 503 заразившихся коронавирусом, из них 37,5 тысячи скончались, более 1,66 миллиона вылечились.Во всем мире, согласно статистике ВОЗ, число инфицированных перешагнуло за отметку в 58,9 миллиона, свыше 1,38 миллиона из них умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (там зарегистрировали свыше 12,59 миллиона заболевших), Индия (9,22 миллиона) и Бразилия (6,11 миллиона). Далее по списку: Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/plato-1586182867.html

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