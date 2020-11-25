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В России за сутки выписали 25 748 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 25 748 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 25 748 человек после COVID-19, за все время - 1 660 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:41
2020-11-25T10:41
2020-11-25T10:41
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 748 человек после COVID-19, за все время - 1 660 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 25 748 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 1 660 419", - говорится в сообщении.В частности, 5947 человек выписаны в Москве, 1769 - в Санкт-Петербурге, 882 - в Нижегородской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество