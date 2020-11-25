https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586209099.html

В России за сутки выписали 25 748 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 25 748 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 25 748 человек после COVID-19, за все время - 1 660 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:41

2020-11-25T10:41

2020-11-25T10:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 748 человек после COVID-19, за все время - 1 660 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 25 748 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России – 1 660 419", - говорится в сообщении.В частности, 5947 человек выписаны в Москве, 1769 - в Санкт-Петербурге, 882 - в Нижегородской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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