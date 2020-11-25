https://ria.ru/20201125/kino-1586121336.html

Анджелина Джоли, Марго Робби и Светлана Ходченкова — в лучшем кино недели

Анджелина Джоли, Марго Робби и Светлана Ходченкова — в лучшем кино недели

В прокате — драмы, комедия абсурда и рождественские сказки. Историю о фехтовальщице и ее сопернице рассказывает Светлана Ходченкова в ленте "На острие". Марго... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — драмы, комедия абсурда и рождественские сказки. Историю о фехтовальщице и ее сопернице рассказывает Светлана Ходченкова в ленте "На острие". Марго Робби грабит банки в "Стране грез". Звезда "Аббатства Даунтон" Дэн Стивенс стал Чарльзом Диккенсом, а Анджелина Джоли на этот раз ни с кем не борется — играет добропорядочную викторианскую мать. О самых интересных фильмах — в материале РИА Новости.Российские премьерыНа этой неделе — два крупных отечественных релиза.Спортивная драма "На острие" должна была выйти еще в марте. Знаменитая саблистка Александра (Ходченкова) выиграла все что можно и теперь готовится к Олимпиаде. Но у нее появляется соперница, начинающая и перспективная Кира (Стася Милославская). Она приехала из провинции и побеждает на всех соревнованиях.Кира набирает популярность как в спорте, так и в жизни — раздает интервью, участвует в фотосессиях. Между героинями обостряется борьба не только на турнирах."Все сложные моменты на съемках были связаны с трюками и с саблей, потому что это опасное оружие, — отмечает Ходченкова. — Приходилось быть аккуратными. Нас обвесили разными проводами, которые часто за что-то цеплялись. Мы учились рассчитывать шаги, скорость, дистанцию и виртуозно — одним движением — надевать маску".Ходченкова и Милославская брали уроки фехтования у профессионалов, узнали, как правильно держать саблю и двигаться. Вместе с мастерской операторской работой получилось правдоподобно и местами завораживающе.Еще одна отечественная премьера — абсурдистская комедия про "маленького человека", призер "Кинотавра" "Человек из Подольска". Эту пьесу Дмитрия Данилова поставили уже во многих театрах страны, теперь выходит экранизация.Дорога домой с Курского вокзала в Подольск превращается для Николая в фантасмагорическое путешествие, где нет ни плохих, ни хороших персонажей. Главного героя без повода задерживает полиция, устраивая настоящий урок краеведения и сеанс психотерапии. Стражи порядка требуют рассказать про родную хрущевку, назвать численность населения Подольска и описать виды по пути на нелюбимую работу. Разговор наталкивает на размышления: героя и зрителей."Эта история не расставляет все по местам, делая полицию плохой, а маленького человека из Подольска — хорошим. Проблема спрятана в каждом, кто боится брать ответственность ни за себя, ни за что-либо", — отмечает режиссер Семен Серзин.Новые Бонни и КлайдДраматический триллер "Страна грез" показывает США 1930-х годов. Главный герой, 17-летний Юджин (Финн Коул) живет на ферме, увлекается чтением детективов и мечтает сбежать, чтобы найти отца. После известия об ограблении местного банка, да и еще с убийством, он решил поиграть в сыщика. План прост: разыскать грабителя, сдать его полиции и получить вознаграждение. Вот только вором оказывается девушка, и Юджин влюбляется в нее (Марго Робби)."Страна грез" — про побег, любовь и надежду. По драматургии напоминает "Гроздья гнева" или "Дни жатвы". Конечно, сразу возникают четкие ассоциации с "Бонни и Клайдом", но при этом картина по-своему очаровательна и живописна.Небанальное РождествоСо снегом пришла пора рождественских сказок. Например, "Необыкновенной истории на Рождество" с Дэном Стивенсом и Кристофером Пламмером.Картина — о Чарльзе Диккенсе и том, как он создавал одно из самых известных своих произведений, "Рождественскую песнь". Еще, конечно же, о муках творчества, викторианских нравах и атмосфере праздника.Зрителя знакомят с 31-летним Диккенсом (Стивенс), который ищет вдохновение. Три его предыдущие работы не стали популярными, и он хочет написать и издать на собственные деньги новое произведение. Только герои книги совсем не слушают автора, а скептически настроенные друзья и потенциальные спонсоры не особо понимают его творческие методы.Сам Стивенс напоминает, что эта повесть Диккенса "повлияла на рождественскую культуру так, как никакая другая история". Свою роль он считает очевидным продолжением "Короля Лира".Еще одна звезда проекта — Джонатан Прайс (Его Воробейшество в "Игре престолов"), сыгравший отца Диккенса. Его отношения с сыном — одна из самых интересных линий сюжета, которая, впрочем, не смещает акцента с главного — атмосферы сказки, Рождества и добра.Джоли и ее детиДля ценителей волшебства помладше — фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", которую сняла Бренда Чэпмен. В ее портфолио — культовые "Король Лев", "Красавица и чудовище", "Храбрая сердцем".Авторы фильма решили пофантазировать: что если Питер Пэн Джеймса Барри и Алиса Льюиса Кэрролла были бы братом и сестрой? Получился очень красивый приквел двух знаменитых детских книг.У Джека (Дэвид Ойелоуо) и Роуз (Анджелина Джоли) трое детей: Дэвид, Питер и Алиса. Старший погибает, после этого отец увлекается азартными играми, мать скорбит и замыкается в себе. Дети страдают по-своему: они пытаются использовать свое воображение, чтобы не сталкиваться с реальностью. Питер решает никогда не взрослеть и сбежать на остров Нетландия.Алиса, наоборот, погружается в мир фантазий, называет его Страной чудес и мечтает быстрее вырасти."Джоли тщательно проработала образ матери Викторианской эпохи, которая, по ее мнению, кардинально отличается от современных, — цитируют прокатчики слова экранного мужа Анджелины Дэвида Ойелоуо. — Не думаю, что мы видели Энджи в роли матери, да еще чтобы детям ее героини было примерно столько же лет, сколько и ее настоящим детям".Авторы вдохновлялись мрачным "Лабиринтом Фавна" Гильермо дель Торо. Снимали не только в декорациях, но и на улицах Лондона, исторических местах по всей Великобритании (и даже в Виндзорском лесу). Отличный микс драмы, фэнтези, приключений и сказки.

https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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