https://ria.ru/20201125/khrap-1586305901.html
Раскрыта смертельная опасность храпа
Раскрыта смертельная опасность храпа
Храп — это болезнь, и людям с такой проблемой следует обращаться к врачам, заявила невролог и сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:31
2020-11-25T17:31
2020-11-25T17:31
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общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Храп — это болезнь, и людям с такой проблемой следует обращаться к врачам, заявила невролог и сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Громкость не зависит от тяжести, а вот регулярность зависит. Если вы каждую ночь храпите, это 96% случаев в сочетании с остановками дыхания во сне", — сказала специалист. По ее словам, около 40% населения земли страдают храпом, и это грозит серьезными проблемами. Кроме того, она призвала обращаться к врачам тех, у кого во сне часто дергается нога. Это тоже может говорить о болезни. "Если четыре раза дернулись подряд, это уже медицинская проблема", — уточнила врач. По ее словам, этот симптом может говорить о дефиците железа, проблемах с щитовидкой или с позвоночником. "Движущиеся ноги во сне — это проблема, она на пятом месте среди причин бессонницы", — добавила Царева. Специалист посоветовала за два-три часа до отхода ко сну отказаться от гаджетов, других раздражителей и еды.
https://ria.ru/20201118/son-1585100291.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Храп — это болезнь, и людям с такой проблемой следует обращаться к врачам, заявила невролог и сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
"Громкость не зависит от тяжести, а вот регулярность зависит. Если вы каждую ночь храпите, это 96% случаев в сочетании с остановками дыхания во сне", — сказала специалист.
По ее словам, около 40% населения земли страдают храпом, и это грозит серьезными проблемами.
"Можно и не проснуться. Почему ишемический инсульт обычно под утро, когда самый глубокий сон", — предостергла Царева.
Кроме того, она призвала обращаться к врачам тех, у кого во сне часто дергается нога. Это тоже может говорить о болезни.
"Если четыре раза дернулись подряд, это уже медицинская проблема", — уточнила врач.
По ее словам, этот симптом может говорить о дефиците железа, проблемах с щитовидкой или с позвоночником.
"Движущиеся ноги во сне — это проблема, она на пятом месте среди причин бессонницы", — добавила Царева.
Специалист посоветовала за два-три часа до отхода ко сну отказаться от гаджетов, других раздражителей и еды.