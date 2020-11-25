https://ria.ru/20201125/khrap-1586305901.html

Раскрыта смертельная опасность храпа

Раскрыта смертельная опасность храпа

Храп — это болезнь, и людям с такой проблемой следует обращаться к врачам, заявила невролог и сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:31

2020-11-25T17:31

2020-11-25T17:31

здоровье

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Храп — это болезнь, и людям с такой проблемой следует обращаться к врачам, заявила невролог и сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Громкость не зависит от тяжести, а вот регулярность зависит. Если вы каждую ночь храпите, это 96% случаев в сочетании с остановками дыхания во сне", — сказала специалист. По ее словам, около 40% населения земли страдают храпом, и это грозит серьезными проблемами. Кроме того, она призвала обращаться к врачам тех, у кого во сне часто дергается нога. Это тоже может говорить о болезни. "Если четыре раза дернулись подряд, это уже медицинская проблема", — уточнила врач. По ее словам, этот симптом может говорить о дефиците железа, проблемах с щитовидкой или с позвоночником. "Движущиеся ноги во сне — это проблема, она на пятом месте среди причин бессонницы", — добавила Царева. Специалист посоветовала за два-три часа до отхода ко сну отказаться от гаджетов, других раздражителей и еды.

https://ria.ru/20201118/son-1585100291.html

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здоровье, общество