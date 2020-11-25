https://ria.ru/20201125/katyn-1586200252.html

Польша обвинила Россию в искажении фактов по расстрелу в Катыни

Польша обвинила Россию в искажении фактов по расстрелу в Катыни

Посольство Польши в России заявило об искажении Москвой фактов, касающихся событий в Катынском лесу. Текст опубликован на сайте дипмиссии. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:42

2020-11-25T09:42

2020-11-25T18:39

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Посольство Польши в России заявило об искажении Москвой фактов, касающихся событий в Катынском лесу. Текст опубликован на сайте дипмиссии.Варшаву возмутили высказывания, "направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления", сделанные во время конференции, посвященной российско-польским отношениям и прошедшей в Тверской области.В дипмиссии также призвали сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войны.В 1940 году в Катынском лесу — бывшем поселении Козьи горы в 20 километрах от центра Смоленска, органами НКВД были расстреляны около 4,5 тысячи польских офицеров, интернированных во время военной кампании 1939 года. В 1930-х годах Катынский лес стал также местом захоронения боле шести тысяч советских граждан, оказавшихся жертвами сталинских репрессий. Название "катынское дело" произошло от деревни Катынь у Смоленска, где в 1943 году в находившемся на оккупированной территории урочище нашли массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. Тогда в Катыни работала комиссия из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Казни проходили не только под Катынью, однако термин "катынский расстрел" применяется к ним в целом."Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.

https://ria.ru/20200305/1568164675.html

https://ria.ru/20201125/polsha-1586242586.html

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катынь, польша, москва, тверская область, варшава, в мире