https://ria.ru/20201125/kasha-1586334107.html

Продукт для похудения и для крепких нервов: чем полезна кукурузная каша

Продукт для похудения и для крепких нервов: чем полезна кукурузная каша

Кукурузная каша – это незаслуженно редкое блюдо на столах россиян. Почему стоит включить его в рацион и кому оно может причинить вред – в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:58

2020-11-25T19:58

2020-11-25T19:58

здоровый образ жизни (зож)

россия

каша

продукты

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кукурузная каша – это незаслуженно редкое блюдо на столах россиян. Почему стоит включить его в рацион и кому оно может причинить вред – в материале РИА Новости. Родина и историяКукуруза использовалась с древних времен. Делать из нее кашу придумали американские индейцы. Этот злак хорошо насыщает организм и не требует больших усилий в выращивании.В Европу кукурузу привез Колумб, и уже через пару десятилетий ее стали активно культивировать в Италии и Испании. В России о растении узнали в XVII веке, а в XX веке пытались сделать народным продуктом. Этого так и не случилось. Из нее варят детские каши, иногда добавляют в выпечку, а в южных областях выращивают и продают в виде соленых початков как лакомство.Между тем кукуруза занимает третье место по популярности среди злаковых культур в мире, уступая только пшенице и рису. Она считается главной крупой латиноамериканских стран.В чем польза кукурузной кашиВ каше из кукурузы много пищевых волокон, витаминов (А, группы В, С, Е, К и РР) и микроэлементов (меди, кальция, калия, железа, фосфора, кремния). В совокупности они помогают организму сохранять здоровье и бороться со многими недугами. Продукт позволяет сохранить работоспособность на протяжении долгого времени, не откладываясь при этом в виде жиров.Витамин В1 участвует в стабилизации работы нервной системы, В2 необходим для формирования эритроцитов, а В3 препятствует развитию болезни Альцгеймера. Кроме того, благодаря составу кукурузная каша является антиоксидантом, способствует сохранению упругости кожи, блеска волос и крепости зубов.Полезна каша и в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Никотиновая кислота в ее составе понижает уровень холестерина. Кроме того, кукуруза помогает улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени.В продукте нет глютена, потому он подходит людям с аллергией на пшеничную клейковину. Также блюдо полезно давать малышам в качестве первого прикорма.Специалисты рекомендуют кукурузу и для похудения. Каша, если не добавлять в нее масло и сладкие добавки, дает долгое чувство насыщения, имея при этом низкую калорийность.КБЖУ кукурузной каши на 100 грамм:Употребление каши в пищу поможет вывести лишнюю жидкость, а значит, предотвратить отеки и повышение артериального давления. Кукуруза полезна и для поддержания здоровья репродуктивной системы, как мужчин, так и женщин.В чем ее вредНесмотря на пользу кукурузной каши, ее употребление может причинить и вред организму.Крупа вредна и для диабетиков, так как имеет высокий гликемический индекс - от 70 до 80.Также при частом употреблении продукта усиливается перистальтика кишечника, потому могут возникать боли. Стоит отказаться от каши в период обострения заболеваний двенадцатиперстной кишки или язвы.Простые рецептыСваренную крупу используют для сладких десертов, мясных закусок. Они отлично сочетаются с овощами и рыбой.Круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы в Италии называется полентой. В Молдавии, Румынии и Западной Украине считается национальным блюдом и зовется мамалыгой.Рецептов по приготовлению хлопьев множество и все они доступны в Сети. В среднем варится кукурузная каша на молоке или воде около 30 минут. Для подачи на гарнир — готовят на мясном или овощном бульоне.Если взять крупу и жидкость в пропорции 1 : 5, то получится каша, похожая по консистенции на манную. Чтобы получить вязкую, нужно взять в соотношении 1 : 4. Если хотите рассыпчатую – 1 : 3. Последний вариант считается классическим рецептом.Кукурузная каша с кабачком, луком и грибамиИнгредиенты:Приготовление:Крупу залить водой в кастрюле, довести до кипения, и варить 5 минут, не забывая все время помешивать. Затем добавить соль и карри, накрыть крышкой и на маленьком огне варить еще 20 минут. После выключить огонь и укутать кастрюлю махровым полотенцем.На разогретую сковородку с растительным маслом уложить грибы и нарезанный полукольцами лук. Подсолить и потушить 3-4 минутки, добавить порезанный на мелкие кубики кабачок и обжарить вместе с луком и грибами до легкой золотистой корочки.Затем все соединить с кашей в кастрюле, перемешать и снова накрыть полотенцем еще минут на 5. Сверху готовое блюдо можно посыпать зеленью.МамалыгаИнгредиенты:Приготовление:Вскипятить воду с солью и сливочным маслом, а после всыпать муку, помешивая деревянной лопаткой, чтобы не было комочков. Оставить на маленьком огне томиться 30-40 минут, не накрывая крышкой. По готовности перевернуть мамалыгу на большое плоское блюдо и подавать со сметаной, растопленным сливочным маслом, брынзой и шкварками. Многие любят еe с жареной рыбой или яйцами.Как выбрать и хранить крупуПри выборе продукта обратите внимание на его цвет и консистенцию. Он должен быть ярко-желтым и рассыпчатым, без комочков и темных вкраплений.Для более эффективной очистки кишечника лучше выбирать кукурузную крупу крупного помола. Однако она каша из нее готовится дольше. Средний помол идет для ежедневного употребления, мелкий - подходит для каш быстрого приготовления (не более 15 минут).Хранить крупу лучше в плотно закрытой стеклянной таре вдали от прямых солнечных лучей. Средний срок ее хранения - 1 месяц. После продукт начинает терять свои вкусовые качества.Как правильно употреблятьЭта крупа ценится тем, что после термической обработки сохраняет в себе почти все витамины и минералы. Каша из нее имеет солнечный цвет и слегка ореховый аромат.Максимально положительно воздействие на организм будет оказывать употребление каши из крупы крупного помола на регулярной основе - несколько раз в неделю. Однако при этом стоит учитывать индивидуальные особенности.

https://ria.ru/20201106/chia-1583426877.html

https://rsport.ria.ru/20201103/kishechnik-1582893932.html

https://ria.ru/20201119/perlovka-1585381140.html

https://ria.ru/20201114/produkty-1584640721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, каша, продукты