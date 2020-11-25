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Продукт для похудения и для крепких нервов: чем полезна кукурузная каша
Продукт для похудения и для крепких нервов: чем полезна кукурузная каша
Кукурузная каша – это незаслуженно редкое блюдо на столах россиян. Почему стоит включить его в рацион и кому оно может причинить вред – в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:58
2020-11-25T19:58
здоровый образ жизни (зож)
россия
каша
продукты
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кукурузная каша – это незаслуженно редкое блюдо на столах россиян. Почему стоит включить его в рацион и кому оно может причинить вред – в материале РИА Новости. Родина и историяКукуруза использовалась с древних времен. Делать из нее кашу придумали американские индейцы. Этот злак хорошо насыщает организм и не требует больших усилий в выращивании.В Европу кукурузу привез Колумб, и уже через пару десятилетий ее стали активно культивировать в Италии и Испании. В России о растении узнали в XVII веке, а в XX веке пытались сделать народным продуктом. Этого так и не случилось. Из нее варят детские каши, иногда добавляют в выпечку, а в южных областях выращивают и продают в виде соленых початков как лакомство.Между тем кукуруза занимает третье место по популярности среди злаковых культур в мире, уступая только пшенице и рису. Она считается главной крупой латиноамериканских стран.В чем польза кукурузной кашиВ каше из кукурузы много пищевых волокон, витаминов (А, группы В, С, Е, К и РР) и микроэлементов (меди, кальция, калия, железа, фосфора, кремния). В совокупности они помогают организму сохранять здоровье и бороться со многими недугами. Продукт позволяет сохранить работоспособность на протяжении долгого времени, не откладываясь при этом в виде жиров.Витамин В1 участвует в стабилизации работы нервной системы, В2 необходим для формирования эритроцитов, а В3 препятствует развитию болезни Альцгеймера. Кроме того, благодаря составу кукурузная каша является антиоксидантом, способствует сохранению упругости кожи, блеска волос и крепости зубов.Полезна каша и в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Никотиновая кислота в ее составе понижает уровень холестерина. Кроме того, кукуруза помогает улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени.В продукте нет глютена, потому он подходит людям с аллергией на пшеничную клейковину. Также блюдо полезно давать малышам в качестве первого прикорма.Специалисты рекомендуют кукурузу и для похудения. Каша, если не добавлять в нее масло и сладкие добавки, дает долгое чувство насыщения, имея при этом низкую калорийность.КБЖУ кукурузной каши на 100 грамм:Употребление каши в пищу поможет вывести лишнюю жидкость, а значит, предотвратить отеки и повышение артериального давления. Кукуруза полезна и для поддержания здоровья репродуктивной системы, как мужчин, так и женщин.В чем ее вредНесмотря на пользу кукурузной каши, ее употребление может причинить и вред организму.Крупа вредна и для диабетиков, так как имеет высокий гликемический индекс - от 70 до 80.Также при частом употреблении продукта усиливается перистальтика кишечника, потому могут возникать боли. Стоит отказаться от каши в период обострения заболеваний двенадцатиперстной кишки или язвы.Простые рецептыСваренную крупу используют для сладких десертов, мясных закусок. Они отлично сочетаются с овощами и рыбой.Круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы в Италии называется полентой. В Молдавии, Румынии и Западной Украине считается национальным блюдом и зовется мамалыгой.Рецептов по приготовлению хлопьев множество и все они доступны в Сети. В среднем варится кукурузная каша на молоке или воде около 30 минут. Для подачи на гарнир — готовят на мясном или овощном бульоне.Если взять крупу и жидкость в пропорции 1 : 5, то получится каша, похожая по консистенции на манную. Чтобы получить вязкую, нужно взять в соотношении 1 : 4. Если хотите рассыпчатую – 1 : 3. Последний вариант считается классическим рецептом.Кукурузная каша с кабачком, луком и грибамиИнгредиенты:Приготовление:Крупу залить водой в кастрюле, довести до кипения, и варить 5 минут, не забывая все время помешивать. Затем добавить соль и карри, накрыть крышкой и на маленьком огне варить еще 20 минут. После выключить огонь и укутать кастрюлю махровым полотенцем.На разогретую сковородку с растительным маслом уложить грибы и нарезанный полукольцами лук. Подсолить и потушить 3-4 минутки, добавить порезанный на мелкие кубики кабачок и обжарить вместе с луком и грибами до легкой золотистой корочки.Затем все соединить с кашей в кастрюле, перемешать и снова накрыть полотенцем еще минут на 5. Сверху готовое блюдо можно посыпать зеленью.МамалыгаИнгредиенты:Приготовление:Вскипятить воду с солью и сливочным маслом, а после всыпать муку, помешивая деревянной лопаткой, чтобы не было комочков. Оставить на маленьком огне томиться 30-40 минут, не накрывая крышкой. По готовности перевернуть мамалыгу на большое плоское блюдо и подавать со сметаной, растопленным сливочным маслом, брынзой и шкварками. Многие любят еe с жареной рыбой или яйцами.Как выбрать и хранить крупуПри выборе продукта обратите внимание на его цвет и консистенцию. Он должен быть ярко-желтым и рассыпчатым, без комочков и темных вкраплений.Для более эффективной очистки кишечника лучше выбирать кукурузную крупу крупного помола. Однако она каша из нее готовится дольше. Средний помол идет для ежедневного употребления, мелкий - подходит для каш быстрого приготовления (не более 15 минут).Хранить крупу лучше в плотно закрытой стеклянной таре вдали от прямых солнечных лучей. Средний срок ее хранения - 1 месяц. После продукт начинает терять свои вкусовые качества.Как правильно употреблятьЭта крупа ценится тем, что после термической обработки сохраняет в себе почти все витамины и минералы. Каша из нее имеет солнечный цвет и слегка ореховый аромат.Максимально положительно воздействие на организм будет оказывать употребление каши из крупы крупного помола на регулярной основе - несколько раз в неделю. Однако при этом стоит учитывать индивидуальные особенности.
https://ria.ru/20201106/chia-1583426877.html
https://rsport.ria.ru/20201103/kishechnik-1582893932.html
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здоровый образ жизни (зож), россия, каша, продукты

Продукт для похудения и для крепких нервов: чем полезна кукурузная каша

19:58 25.11.2020
 
© Depositphotos / belchonockКукурузная каша
Кукурузная каша - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кукурузная каша – это незаслуженно редкое блюдо на столах россиян. Почему стоит включить его в рацион и кому оно может причинить вред – в материале РИА Новости.

Родина и история

Кукуруза использовалась с древних времен. Делать из нее кашу придумали американские индейцы. Этот злак хорошо насыщает организм и не требует больших усилий в выращивании.
В Европу кукурузу привез Колумб, и уже через пару десятилетий ее стали активно культивировать в Италии и Испании. В России о растении узнали в XVII веке, а в XX веке пытались сделать народным продуктом. Этого так и не случилось. Из нее варят детские каши, иногда добавляют в выпечку, а в южных областях выращивают и продают в виде соленых початков как лакомство.
Между тем кукуруза занимает третье место по популярности среди злаковых культур в мире, уступая только пшенице и рису. Она считается главной крупой латиноамериканских стран.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСозревшие початки кукурузы
Созревшие початки кукурузы - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В чем польза кукурузной каши

В каше из кукурузы много пищевых волокон, витаминов (А, группы В, С, Е, К и РР) и микроэлементов (меди, кальция, калия, железа, фосфора, кремния). В совокупности они помогают организму сохранять здоровье и бороться со многими недугами. Продукт позволяет сохранить работоспособность на протяжении долгого времени, не откладываясь при этом в виде жиров.
Витамин В1 участвует в стабилизации работы нервной системы, В2 необходим для формирования эритроцитов, а В3 препятствует развитию болезни Альцгеймера. Кроме того, благодаря составу кукурузная каша является антиоксидантом, способствует сохранению упругости кожи, блеска волос и крепости зубов.
© Фото : Pixabay/BARBARA808Кукурузная крупа
Кукурузная крупа - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Pixabay/BARBARA808
Кукурузная крупа
Полезна каша и в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Никотиновая кислота в ее составе понижает уровень холестерина. Кроме того, кукуруза помогает улучшить метаболизм жиров в организме, ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на состояние печени.
- Если у вас проблемы с засыпанием, в качестве вспомогательного средства можно включить в состав ужина кукурузную кашу. Она богата мелатонином - гормоном, который отвечает за то, когда мы идем спать и когда просыпаемся, - рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.
В продукте нет глютена, потому он подходит людям с аллергией на пшеничную клейковину. Также блюдо полезно давать малышам в качестве первого прикорма.
Специалисты рекомендуют кукурузу и для похудения. Каша, если не добавлять в нее масло и сладкие добавки, дает долгое чувство насыщения, имея при этом низкую калорийность.
КБЖУ кукурузной каши на 100 грамм:
  • 86 килокалорий;
  • 8,3 грамма белков;
  • 1,2 грамма жиров;
  • 71 грамм углеводов.
Употребление каши в пищу поможет вывести лишнюю жидкость, а значит, предотвратить отеки и повышение артериального давления. Кукуруза полезна и для поддержания здоровья репродуктивной системы, как мужчин, так и женщин.
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В чем ее вред

Несмотря на пользу кукурузной каши, ее употребление может причинить и вред организму.
- Продукт является аллергеном, потому людям с индивидуальной непереносимостью лучше отказаться от кукурузной каши, - отметила диетолог.
Крупа вредна и для диабетиков, так как имеет высокий гликемический индекс - от 70 до 80.
Также при частом употреблении продукта усиливается перистальтика кишечника, потому могут возникать боли. Стоит отказаться от каши в период обострения заболеваний двенадцатиперстной кишки или язвы.
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Простые рецепты

Сваренную крупу используют для сладких десертов, мясных закусок. Они отлично сочетаются с овощами и рыбой.
Круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы в Италии называется полентой. В Молдавии, Румынии и Западной Украине считается национальным блюдом и зовется мамалыгой.
Рецептов по приготовлению хлопьев множество и все они доступны в Сети. В среднем варится кукурузная каша на молоке или воде около 30 минут. Для подачи на гарнир — готовят на мясном или овощном бульоне.
Если взять крупу и жидкость в пропорции 1 : 5, то получится каша, похожая по консистенции на манную. Чтобы получить вязкую, нужно взять в соотношении 1 : 4. Если хотите рассыпчатую – 1 : 3. Последний вариант считается классическим рецептом.
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяКукурузная каша с тушеными овощами
Кукурузная каша с тушеными овощами - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Анна Людковская

Кукурузная каша с кабачком, луком и грибами

Ингредиенты:
  • 350 миллилитров воды;
  • 4 столовых ложки кукурузной крупы;
  • 150-200 грамм грибов;
  • 150-200 грамм кабачка;
  • средняя или две мелких головки репчатого лука;
  • зелень, соль и карри по вкусу;
  • масло растительное - для овощей.
Приготовление:
Крупу залить водой в кастрюле, довести до кипения, и варить 5 минут, не забывая все время помешивать. Затем добавить соль и карри, накрыть крышкой и на маленьком огне варить еще 20 минут. После выключить огонь и укутать кастрюлю махровым полотенцем.
На разогретую сковородку с растительным маслом уложить грибы и нарезанный полукольцами лук. Подсолить и потушить 3-4 минутки, добавить порезанный на мелкие кубики кабачок и обжарить вместе с луком и грибами до легкой золотистой корочки.
Затем все соединить с кашей в кастрюле, перемешать и снова накрыть полотенцем еще минут на 5. Сверху готовое блюдо можно посыпать зеленью.
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяКарп в красном вине с кукурузной кашей
Карп в красном вине с кукурузной кашей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Анна Людковская

Мамалыга

Ингредиенты:
  • 500 грамм кукурузной муки или хлопьев;
  • 1,5 литра воды;
  • 100 грамм сливочного масла.
Приготовление:
Вскипятить воду с солью и сливочным маслом, а после всыпать муку, помешивая деревянной лопаткой, чтобы не было комочков. Оставить на маленьком огне томиться 30-40 минут, не накрывая крышкой. По готовности перевернуть мамалыгу на большое плоское блюдо и подавать со сметаной, растопленным сливочным маслом, брынзой и шкварками. Многие любят еe с жареной рыбой или яйцами.
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Как выбрать и хранить крупу

При выборе продукта обратите внимание на его цвет и консистенцию. Он должен быть ярко-желтым и рассыпчатым, без комочков и темных вкраплений.
Для более эффективной очистки кишечника лучше выбирать кукурузную крупу крупного помола. Однако она каша из нее готовится дольше. Средний помол идет для ежедневного употребления, мелкий - подходит для каш быстрого приготовления (не более 15 минут).
Хранить крупу лучше в плотно закрытой стеклянной таре вдали от прямых солнечных лучей. Средний срок ее хранения - 1 месяц. После продукт начинает терять свои вкусовые качества.

Как правильно употреблять

Эта крупа ценится тем, что после термической обработки сохраняет в себе почти все витамины и минералы. Каша из нее имеет солнечный цвет и слегка ореховый аромат.
Максимально положительно воздействие на организм будет оказывать употребление каши из крупы крупного помола на регулярной основе - несколько раз в неделю. Однако при этом стоит учитывать индивидуальные особенности.
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