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В Москве у владельцев банковских карт украли более 12 миллионов рублей
В Москве у владельцев банковских карт украли более 12 миллионов рублей
Московская полиция задержала двух мужчин и одну женщину, дистанционно обворовавших доверчивых обладателей банковских карт на 12 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:27
2020-11-25T11:27
2020-11-25T21:27
ирина волк
гу мвд россии по г. москве
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московская полиция задержала двух мужчин и одну женщину, дистанционно обворовавших доверчивых обладателей банковских карт на 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Пресечена деятельность группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств со счетов граждан дистанционным способом... В ходе телефонных переговоров с потерпевшими они представлялись сотрудниками службы безопасности финансово-кредитной организации и сообщали о якобы произошедшем взломе банковской карты. Затем незнакомцы предлагали заблокировать её, для чего просили назвать номер карты и коды, которые приходили в СМС", - сказала Волк.Получив необходимую информацию, злоумышленники списывали деньги с карт своих жертв.Возбуждено шесть уголовных дел по п. "г" ч. 3 и ч. 4 cт. 158 УК РФ (кража)."Материальный ущерб, причиненный гражданам, превышает 12 миллионов рублей", - подчеркнула Волк.Двое мужчин под стражей, их сообщница - под подпиской о невыезде.
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ирина волк, гу мвд россии по г. москве, москва, происшествия
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московская полиция
задержала двух мужчин и одну женщину, дистанционно обворовавших доверчивых обладателей банковских карт на 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Пресечена деятельность группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств со счетов граждан дистанционным способом... В ходе телефонных переговоров с потерпевшими они представлялись сотрудниками службы безопасности финансово-кредитной организации и сообщали о якобы произошедшем взломе банковской карты. Затем незнакомцы предлагали заблокировать её, для чего просили назвать номер карты и коды, которые приходили в СМС", - сказала Волк.
Получив необходимую информацию, злоумышленники списывали деньги с карт своих жертв.
Возбуждено шесть уголовных дел по п. "г" ч. 3 и ч. 4 cт. 158 УК РФ (кража).
"Материальный ущерб, причиненный гражданам, превышает 12 миллионов рублей", - подчеркнула Волк.
Двое мужчин под стражей, их сообщница - под подпиской о невыезде.