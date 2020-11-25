https://ria.ru/20201125/kanikuly-1586216412.html

Москалькова попросила сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу

Москалькова попросила сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу

Важно предусмотреть а законодательстве сохранение кредитных каникул для тех, кто официально выходит на работу, иначе это провоцирует рост искусственной... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:21

2020-11-25T11:21

2020-11-25T11:21

россия

инна святенко

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Важно предусмотреть а законодательстве сохранение кредитных каникул для тех, кто официально выходит на работу, иначе это провоцирует рост искусственной безработицы, развитие сектора серых и чёрных зарплат, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей."Мы видим, что растёт безработица, и количество людей, оставшихся без работы и зарегистрированных в отделах занятости, увеличивается. Но одновременно в этих же отделениях занятости количество открытых рабочих мест велико, но люди не идут на работу. Мы стали разбираться с этой проблемой ... оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредиты... многие области очень закредитованы и люди не оформляются официально на работу. И сегодня серый сектор и чёрные зарплаты в конвертах вернулись. Сегодня важно предусмотреть в законодательстве... чтобы у тех, кто выходит на работу официально... оставались эти же налоговые каникулы до конца пандемии", - сказала Москалькова в ходе научно-практической конференции.Так, Москалькова заявила, что попадая в "серую сферу", человек лишается полного социального пакета: больничного, пенсионных начислений и др."Я бы просила вас от нашего сообщества .... поработать над тем, чтобы у нас не создавалась искусственная безработица и люди могли в белую получать зарплату", - заключила омбудсмен, обращаясь к главе социального комитета верхней палаты Инне Святенко.

https://ria.ru/20201116/posobiya-1584858086.html

https://ria.ru/20200930/kredity-1577978968.html

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россия, инна святенко, татьяна москалькова, общество