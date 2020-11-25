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https://ria.ru/20201125/kaliningrad-1586217082.html
Горсовет Калининграда утвердил Елену Дятлову на пост сити-менеджера
Горсовет Калининграда утвердил Елену Дятлову на пост сити-менеджера
Депутаты городского совета Калининграда утвердили на своем заседании в среду кандидатуру врио главы администрации города Елены Дятловой, победившую в конкурсе,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:24
2020-11-25T11:24
елена дятлова
алексей силанов
калининградский государственный технический университет
калининградская область
калининград
политика
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КАЛИНИНГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты городского совета Калининграда утвердили на своем заседании в среду кандидатуру врио главы администрации города Елены Дятловой, победившую в конкурсе, на пост сити-менеджера, сообщает корреспондент РИА Новости."Счетная комиссия установила следующие результаты голосования по назначению Дятловой Елены Ивановны на должность главы администрации городского округа "Город Калининград": за — 24, против — один. Постановили по результатам тайного голосования назначить Елену Ивановну на должность главы администрации", - сказал на заседании председатель счетной комиссии Олег Быков.Конкурс на замещение должности главы администрации Калининграда состоялся 16 ноября, свои кандидатуры выдвинули два кандидата: врио главы администрации Елена Дятлова и депутат горсовета Калининграда Владислав Матвеев. На собеседовании они представили конкурсной комиссии свои программы развития города. Большинством голосов комиссия поддержала кандидатуру Дятловой. В среду на своем заседании депутаты поддержали кандидатуру победившего в конкурсе кандидата."Для меня крайне важна как поддержка правительства, так и городского совета. Я работала и в органах местного самоуправления, и органах госвласти, и с сегодняшнего дня все мои способности, личный опыт будет полностью поставлен на службу жителям города Калининграда", - сказала Дятлова.Елена Дятлова родилась в 1973 году в Калининградской области, окончила Калининградский государственный технических университет по специальности инженер-системотехник. Работала в налоговых органах и на муниципальной службе. Затем была руководителем конкурсного агентства Калининградской области, исполняющей обязанности, а с 2015 года - министром развития инфраструктуры Калининградской области. В октябре этого года перешла в городскую администрацию.В октябре этого года горсовет Калининграда принял поправки в устав города, согласно которым в структуру управления городом, кроме главы округа, вводится должность сити-менеджера (главы администрации). По уставу глава калининградского городского округа избирается горсоветом депутатов из своего состава и исполняет полномочия его председателя. Сити-менеджер занимает должность, победив в конкурсе.После того как прежний глава Калининграда Алексей Силанов 23 октября ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, новым главой Калининграда депутаты выбрали председателя горсовета Андрея Кропоткина. Исполняющей обязанности сити-менеджера Калининграда была назначена первый заместитель главы города Дятлова.
https://ria.ru/20201023/kaliningrad-1581150339.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/dyatlova-1581164698.html
https://ria.ru/20200911/vybory-1577088998.html
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елена дятлова, алексей силанов, калининградский государственный технический университет, калининградская область, калининград, политика

Горсовет Калининграда утвердил Елену Дятлову на пост сити-менеджера

11:24 25.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова
Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты городского совета Калининграда утвердили на своем заседании в среду кандидатуру врио главы администрации города Елены Дятловой, победившую в конкурсе, на пост сити-менеджера, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Счетная комиссия установила следующие результаты голосования по назначению Дятловой Елены Ивановны на должность главы администрации городского округа "Город Калининград": за — 24, против — один. Постановили по результатам тайного голосования назначить Елену Ивановну на должность главы администрации", - сказал на заседании председатель счетной комиссии Олег Быков.
Глава Калининграда Алексей Силанов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Глава Калининграда подал в отставку
Конкурс на замещение должности главы администрации Калининграда состоялся 16 ноября, свои кандидатуры выдвинули два кандидата: врио главы администрации Елена Дятлова и депутат горсовета Калининграда Владислав Матвеев. На собеседовании они представили конкурсной комиссии свои программы развития города. Большинством голосов комиссия поддержала кандидатуру Дятловой. В среду на своем заседании депутаты поддержали кандидатуру победившего в конкурсе кандидата.
"Для меня крайне важна как поддержка правительства, так и городского совета. Я работала и в органах местного самоуправления, и органах госвласти, и с сегодняшнего дня все мои способности, личный опыт будет полностью поставлен на службу жителям города Калининграда", - сказала Дятлова.
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В Калининграде назначили и.о. главы
Елена Дятлова родилась в 1973 году в Калининградской области, окончила Калининградский государственный технических университет по специальности инженер-системотехник. Работала в налоговых органах и на муниципальной службе. Затем была руководителем конкурсного агентства Калининградской области, исполняющей обязанности, а с 2015 года - министром развития инфраструктуры Калининградской области. В октябре этого года перешла в городскую администрацию.
В октябре этого года горсовет Калининграда принял поправки в устав города, согласно которым в структуру управления городом, кроме главы округа, вводится должность сити-менеджера (главы администрации). По уставу глава калининградского городского округа избирается горсоветом депутатов из своего состава и исполняет полномочия его председателя. Сити-менеджер занимает должность, победив в конкурсе.
После того как прежний глава Калининграда Алексей Силанов 23 октября ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, новым главой Калининграда депутаты выбрали председателя горсовета Андрея Кропоткина. Исполняющей обязанности сити-менеджера Калининграда была назначена первый заместитель главы города Дятлова.
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 13:22
В Калининграде изменился порядок избрания главы города
 
Елена ДятловаАлексей СилановКалининградский государственный технический университетКалининградская областьКалининградПолитика
 
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