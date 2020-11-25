https://ria.ru/20201125/kaliningrad-1586217082.html

Горсовет Калининграда утвердил Елену Дятлову на пост сити-менеджера

Горсовет Калининграда утвердил Елену Дятлову на пост сити-менеджера

Депутаты городского совета Калининграда утвердили на своем заседании в среду кандидатуру врио главы администрации города Елены Дятловой, победившую в конкурсе,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:24

2020-11-25T11:24

2020-11-25T11:24

елена дятлова

алексей силанов

калининградский государственный технический университет

калининградская область

калининград

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572528819_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d6de6e97974f7e13455f3cf4117d7832.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты городского совета Калининграда утвердили на своем заседании в среду кандидатуру врио главы администрации города Елены Дятловой, победившую в конкурсе, на пост сити-менеджера, сообщает корреспондент РИА Новости."Счетная комиссия установила следующие результаты голосования по назначению Дятловой Елены Ивановны на должность главы администрации городского округа "Город Калининград": за — 24, против — один. Постановили по результатам тайного голосования назначить Елену Ивановну на должность главы администрации", - сказал на заседании председатель счетной комиссии Олег Быков.Конкурс на замещение должности главы администрации Калининграда состоялся 16 ноября, свои кандидатуры выдвинули два кандидата: врио главы администрации Елена Дятлова и депутат горсовета Калининграда Владислав Матвеев. На собеседовании они представили конкурсной комиссии свои программы развития города. Большинством голосов комиссия поддержала кандидатуру Дятловой. В среду на своем заседании депутаты поддержали кандидатуру победившего в конкурсе кандидата."Для меня крайне важна как поддержка правительства, так и городского совета. Я работала и в органах местного самоуправления, и органах госвласти, и с сегодняшнего дня все мои способности, личный опыт будет полностью поставлен на службу жителям города Калининграда", - сказала Дятлова.Елена Дятлова родилась в 1973 году в Калининградской области, окончила Калининградский государственный технических университет по специальности инженер-системотехник. Работала в налоговых органах и на муниципальной службе. Затем была руководителем конкурсного агентства Калининградской области, исполняющей обязанности, а с 2015 года - министром развития инфраструктуры Калининградской области. В октябре этого года перешла в городскую администрацию.В октябре этого года горсовет Калининграда принял поправки в устав города, согласно которым в структуру управления городом, кроме главы округа, вводится должность сити-менеджера (главы администрации). По уставу глава калининградского городского округа избирается горсоветом депутатов из своего состава и исполняет полномочия его председателя. Сити-менеджер занимает должность, победив в конкурсе.После того как прежний глава Калининграда Алексей Силанов 23 октября ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, новым главой Калининграда депутаты выбрали председателя горсовета Андрея Кропоткина. Исполняющей обязанности сити-менеджера Калининграда была назначена первый заместитель главы города Дятлова.

https://ria.ru/20201023/kaliningrad-1581150339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/dyatlova-1581164698.html

https://ria.ru/20200911/vybory-1577088998.html

калининградская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена дятлова, алексей силанов, калининградский государственный технический университет, калининградская область, калининград, политика