Польша назвала запрос России о записи разговора Качиньского провокацией
17:50 25.11.2020 (обновлено: 19:42 25.11.2020)
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал запрос Москвы предоставить стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой в Смоленске политической игрой и провокацией.
Как утверждает Шинковский, российская сторона "не отвечает на многие запросы польской прокуратуры", но при этом "вдруг сама себе напоминает об этом расследовании".
"Это трудно воспринимать иначе чем как своего рода провокацию, потому что Россия не отвечает среди прочего на резолюцию Совета Европы, призывающую к окончанию расследования и передаче обломков, которые принадлежат польскому государству", — цитирует Шинковского агентство РАР.
Ранее российская Генпрокуратура попросила Варшаву предоставить стенограмму разговора, о котором ранее написали польские СМИ. По их данным, Качиньский общался с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета".
Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать его содержание из-за опасений за свою судьбу. Генпрокуратура Польши, в свою очередь, опровергла наличие стенограммы.
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Как ранее заявил бывший польский судья Войцех Лончевский в интервью Gazeta Wyborcza, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года". По его утверждению, стенограмма стала ему известна "из совершенно секретных материалов" и позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский". Как считает Лончевский, эти документы случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента их не предавали огласке.
Крушение Ту-154
Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман.
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Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.
Между тем в сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. Российский МИД расценил это как политический спектакль и травлю.
В Следственном комитете сообщали, что помогают польским коллегам в расследовании катастрофы: с момента крушения те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.
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