https://ria.ru/20201125/kachinskiy-1586310358.html

Польша назвала запрос России о записи разговора Качиньского провокацией

Польша назвала запрос России о записи разговора Качиньского провокацией

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал запрос Москвы предоставить стенограмму телефонного разговора президента Леха... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:50

2020-11-25T17:50

2020-11-25T19:42

ту-154

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

генеральная прокуратура рф

ярослав качиньский

лех качиньский

польша

смоленск

катастрофа польского самолета под смоленском

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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал запрос Москвы предоставить стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой в Смоленске политической игрой и провокацией.Как утверждает Шинковский, российская сторона "не отвечает на многие запросы польской прокуратуры", но при этом "вдруг сама себе напоминает об этом расследовании".Ранее российская Генпрокуратура попросила Варшаву предоставить стенограмму разговора, о котором ранее написали польские СМИ. По их данным, Качиньский общался с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета".Информацию о наличии стенограммы РИА Новости подтвердил один из участников расследования, проходившего в Польше. Он уточнил, что разговор состоялся "незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске". При этом собеседник агентства отказался обсуждать его содержание из-за опасений за свою судьбу. Генпрокуратура Польши, в свою очередь, опровергла наличие стенограммы.Как ранее заявил бывший польский судья Войцех Лончевский в интервью Gazeta Wyborcza, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года". По его утверждению, стенограмма стала ему известна "из совершенно секретных материалов" и позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский". Как считает Лончевский, эти документы случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента их не предавали огласке.Крушение Ту-154Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман.Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.Между тем в сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. Российский МИД расценил это как политический спектакль и травлю.В Следственном комитете сообщали, что помогают польским коллегам в расследовании катастрофы: с момента крушения те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.

https://ria.ru/20200917/medvedev-1577409718.html

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577363606.html

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577395089.html

польша

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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