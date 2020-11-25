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Минобороны получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года
Минобороны получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года
Минобороны России получило все 50 истребителей Су-35С по контракту, заключенному в 2015 году, сообщили в среду в военном ведомстве. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:06
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россия
су-35с
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минобороны России получило все 50 истребителей Су-35С по контракту, заключенному в 2015 году, сообщили в среду в военном ведомстве.Отмечается, что "эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС поставлены 50 самолетов Су-35С.Два самолета поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.Первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких самолетов. В мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил журналистам, что второй контракт будет выполнен до конца 2020 года.
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россия, су-35с, безопасность

Минобороны получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года

05:06 25.11.2020 (обновлено: 05:20 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители Су-35С
Истребители Су-35С - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минобороны России получило все 50 истребителей Су-35С по контракту, заключенному в 2015 году, сообщили в среду в военном ведомстве.
"Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++". Самолеты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС поставлены 50 самолетов Су-35С.
Два самолета поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.
Первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких самолетов. В мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил журналистам, что второй контракт будет выполнен до конца 2020 года.
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