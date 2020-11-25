https://ria.ru/20201125/istrebiteli-1586187777.html
Минобороны получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года
Минобороны получило 50 истребителей Су-35С по контракту 2015 года
Минобороны России получило все 50 истребителей Су-35С по контракту, заключенному в 2015 году, сообщили в среду в военном ведомстве. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:06
2020-11-25T05:06
2020-11-25T05:20
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безопасность
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минобороны России получило все 50 истребителей Су-35С по контракту, заключенному в 2015 году, сообщили в среду в военном ведомстве.Отмечается, что "эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС поставлены 50 самолетов Су-35С.Два самолета поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.Первый контракт на поставку 48 истребителей Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких самолетов. В мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил журналистам, что второй контракт будет выполнен до конца 2020 года.
https://ria.ru/20201123/samolety-1585996222.html
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