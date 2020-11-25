https://ria.ru/20201125/istorik-1586272775.html

Историк призвал Польшу не искать "руку Кремля" в научной дискуссии

Историк призвал Польшу не искать "руку Кремля" в научной дискуссии

Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО), историк Юрий Никифоров прокомментировал заявление посольства Польши в РФ по... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:05

2020-11-25T15:05

2020-11-25T15:05

россия

юрий никифоров

российское военно-историческое общество (рвио)

польша

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО), историк Юрий Никифоров прокомментировал заявление посольства Польши в РФ по прошедшей в Тверской области конференции, отметив, что разные мнения, высказываемые экспертами о проблемных эпизодах истории, имеют право на существование, и здесь не нужно искать политической ангажированности.Варшаву возмутили высказывания, "направленные на искажение фактов, касающихся катынского преступления", сделанные во время конференции по российско-польским отношениям, которая состоялась в Осташкове Тверской области.По словам историка, лично участвовавшего в конференции, ряд её участников, в том числе историк из США, по видеосвязи высказали точку зрения, что обстоятельства катынского преступления до конца не прояснены."Польская сторона сама ничего толком не сделала для того, чтобы проинформировать общественность о своих исследованиях катынского дела. Мы считаем, что людям лучше проводить дискуссии за столом, а не ломать копья в интернете. Наш формат был призван понизить политизированность и конфронтационность обсуждения данной темы. Это было отражено в резолюции, принятой участниками конференции", - подчеркнул ученый.В 1940 году в Катынском лесу — бывшем поселении Козьи горы в 20 километрах от центра Смоленска - органами НКВД были расстреляны около 4,5 тысячи польских офицеров, интернированных во время военной кампании 1939 года. В 1930-х годах Катынский лес стал также местом захоронения боле6 6 тысяч советских граждан, оказавшихся жертвами сталинских репрессий.

https://ria.ru/20201125/razgovor-1586258527.html

https://ria.ru/20201125/polsha-1586242586.html

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россия, юрий никифоров, российское военно-историческое общество (рвио), польша, общество