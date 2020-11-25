Историк призвал Польшу не искать "руку Кремля" в научной дискуссии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО), историк Юрий Никифоров прокомментировал заявление посольства Польши в РФ по прошедшей в Тверской области конференции, отметив, что разные мнения, высказываемые экспертами о проблемных эпизодах истории, имеют право на существование, и здесь не нужно искать политической ангажированности.
Варшаву возмутили высказывания, "направленные на искажение фактов, касающихся катынского преступления", сделанные во время конференции по российско-польским отношениям, которая состоялась в Осташкове Тверской области.
"Если эксперт выражает своё мнение, это нельзя однозначно трактовать как позицию государства. Любой сложный вопрос российской истории, в том числе советско-польских отношений, воспринимается в Польше как происки Кремля. Варшава находится в плену стереотипа о России как о бастионе автократии, поэтому не может понять, что подобные дискуссии для нас с различными точками зрения – это обычное дело", - сказал РИА Новости Никифоров.
По словам историка, лично участвовавшего в конференции, ряд её участников, в том числе историк из США, по видеосвязи высказали точку зрения, что обстоятельства катынского преступления до конца не прояснены.
"Польская сторона сама ничего толком не сделала для того, чтобы проинформировать общественность о своих исследованиях катынского дела. Мы считаем, что людям лучше проводить дискуссии за столом, а не ломать копья в интернете. Наш формат был призван понизить политизированность и конфронтационность обсуждения данной темы. Это было отражено в резолюции, принятой участниками конференции", - подчеркнул ученый.
В 1940 году в Катынском лесу — бывшем поселении Козьи горы в 20 километрах от центра Смоленска - органами НКВД были расстреляны около 4,5 тысячи польских офицеров, интернированных во время военной кампании 1939 года. В 1930-х годах Катынский лес стал также местом захоронения боле6 6 тысяч советских граждан, оказавшихся жертвами сталинских репрессий.