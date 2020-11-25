https://ria.ru/20201125/internet-1586192959.html

Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле

Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле

Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на дерево, сравнил скорость сети на березе и на земле. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:27

2020-11-25T08:27

2020-11-25T08:27

омская область

называевский район

технологии

общество

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ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на дерево, сравнил скорость сети на березе и на земле.Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в Tik-Tok и Instagram разместил видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. По словам студента, в деревне нет качественного интернета, и чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на берёзу в 300 метрах от деревни. После этого ему написал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а позднее губернатор Омской области пригласил его на встречу и предложил контролировать качество интернета в деревнях."Произвел замеры скорости в своей деревне: на "асфальте" и на березе! Асфальт - 8,6 Мбит/сек. Береза - 24,7 Мбит/сек. Качество связи на дереве в разы лучше!" – написал Дудоладов в своем Instagram.После того как история со студентом на березе получила широкий резонанс, в деревню Станкевичи приезжали специалисты министерства промышленности и связи Омской области и измерили качество сети. В итоге они пришли к выводу, что дом Дудоладова стоит в низине, а якобы в 100 метрах от него, в домах у центральной дороги деревни Станкевичи, скорость интернета составляет 13 мегабит в секунду, что соответствует 4G. Связь в деревне обеспечивает вышка Теле2, которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 км, сообщили тогда в минпроме и посоветовали Алексею найти место у соседей или выйти на трассу.После появления этого ролика Дудоладов встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым. А после встречи с главой Минцифры Максутом Шадаевым глава региона заявил, что они "договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омской области".

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/arktika-1585322140.html

омская область

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омская область, называевский район, технологии, общество