Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на дерево, сравнил скорость сети на березе и на земле.
Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в Tik-Tok и Instagram разместил видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. По словам студента, в деревне нет качественного интернета, и чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на берёзу в 300 метрах от деревни. После этого ему написал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а позднее губернатор Омской области пригласил его на встречу и предложил контролировать качество интернета в деревнях.
"Произвел замеры скорости в своей деревне: на "асфальте" и на березе! Асфальт - 8,6 Мбит/сек. Береза - 24,7 Мбит/сек. Качество связи на дереве в разы лучше!" – написал Дудоладов в своем Instagram.
После того как история со студентом на березе получила широкий резонанс, в деревню Станкевичи приезжали специалисты министерства промышленности и связи Омской области и измерили качество сети. В итоге они пришли к выводу, что дом Дудоладова стоит в низине, а якобы в 100 метрах от него, в домах у центральной дороги деревни Станкевичи, скорость интернета составляет 13 мегабит в секунду, что соответствует 4G. Связь в деревне обеспечивает вышка Теле2, которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 км, сообщили тогда в минпроме и посоветовали Алексею найти место у соседей или выйти на трассу.
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После появления этого ролика Дудоладов встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым. А после встречи с главой Минцифры Максутом Шадаевым глава региона заявил, что они "договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омской области".