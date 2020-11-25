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ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье
ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство"*, готовивших теракт с использованием... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:40
2020-11-25T10:40
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство"*, готовивших теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Подмосковье.Ранее в ФСБ заявили о предотвращении терактов в Московском регионе, которые готовила ячейка ИГ*. Где именно - в Москве или Подмосковье - исламисты хотели провести атаки, не уточняется.На полутораминутном видеоролике оперативники спрашивают задержанного, что находится в пакете, тот отвечает, что это бомба, после чего ее обезвреживают при помощи робота-сапёра.В общей сложности показано четыре эпизода задержания спецназом ФСБ игиловцев* в их квартирах.ФСБ также сообщало, что удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии.* Террористическая организация, запрещена в России
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москва
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Кадры спецоперации
Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ.
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), владимирская область, происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

10:40 25.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство"*, готовивших теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Подмосковье.
Ранее в ФСБ заявили о предотвращении терактов в Московском регионе, которые готовила ячейка ИГ*. Где именно - в Москве или Подмосковье - исламисты хотели провести атаки, не уточняется.
На полутораминутном видеоролике оперативники спрашивают задержанного, что находится в пакете, тот отвечает, что это бомба, после чего ее обезвреживают при помощи робота-сапёра.
В общей сложности показано четыре эпизода задержания спецназом ФСБ игиловцев* в их квартирах.
ФСБ также сообщало, что удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьПроисшествия
 
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