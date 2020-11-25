https://ria.ru/20201125/ig-1586208686.html

ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство"*, готовивших теракт с использованием... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:40

2020-11-25T10:40

2020-11-25T10:40

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

московская область (подмосковье)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство"*, готовивших теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Подмосковье.Ранее в ФСБ заявили о предотвращении терактов в Московском регионе, которые готовила ячейка ИГ*. Где именно - в Москве или Подмосковье - исламисты хотели провести атаки, не уточняется.На полутораминутном видеоролике оперативники спрашивают задержанного, что находится в пакете, тот отвечает, что это бомба, после чего ее обезвреживают при помощи робота-сапёра.В общей сложности показано четыре эпизода задержания спецназом ФСБ игиловцев* в их квартирах.ФСБ также сообщало, что удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/patrushev-1586070701.html

москва

московская область (подмосковье)

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Кадры спецоперации Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ. 2020-11-25T10:40 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), владимирская область, происшествия