https://ria.ru/20201125/ig-1586208686.html
ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье
ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство"*, готовивших теракт с использованием... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:40
2020-11-25T10:40
2020-11-25T10:40
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство"*, готовивших теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Подмосковье.Ранее в ФСБ заявили о предотвращении терактов в Московском регионе, которые готовила ячейка ИГ*. Где именно - в Москве или Подмосковье - исламисты хотели провести атаки, не уточняется.На полутораминутном видеоролике оперативники спрашивают задержанного, что находится в пакете, тот отвечает, что это бомба, после чего ее обезвреживают при помощи робота-сапёра.В общей сложности показано четыре эпизода задержания спецназом ФСБ игиловцев* в их квартирах.ФСБ также сообщало, что удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/patrushev-1586070701.html
москва
московская область (подмосковье)
владимирская область
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ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Кадры спецоперации
Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ.
2020-11-25T10:40
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РИА Новости
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), владимирская область, происшествия
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Центр общественных связей ФСБ
опубликовал видео с эпизодами задержания членов организации "Исламское государство
"*, готовивших теракт с использованием самодельного взрывного устройства в Подмосковье.
Ранее в ФСБ заявили о предотвращении терактов в Московском регионе, которые готовила ячейка ИГ*. Где именно - в Москве или Подмосковье - исламисты хотели провести атаки, не уточняется.
На полутораминутном видеоролике оперативники спрашивают задержанного, что находится в пакете, тот отвечает, что это бомба, после чего ее обезвреживают при помощи робота-сапёра.
В общей сложности показано четыре эпизода задержания спецназом ФСБ игиловцев* в их квартирах.
ФСБ также сообщало, что удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии.
* Террористическая организация, запрещена в России