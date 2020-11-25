Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*
12:45 25.11.2020 (обновлено: 16:33 25.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Свидетели Иеговы"* продолжают оставаться запрещенной в России организацией, никаких изменений в законодательстве касательно ее статуса не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах. Песков во вторник обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников организации.
"По-прежнему организация остается запрещенной в Российской Федерации, входит в этот список запрещенных организаций, поэтому большего здесь сказать нечего. По закону эта организация запрещена", - рассказал Песков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, работает ли президент над изменением законодательства в этом вопросе, Песков напомнил, что "никаких изменений в законодательстве до сих пор не было".
"Вопрос был рассмотрен, естественно, после того, как президенту задавались соответствующие вопросы. Никаких изменений в законодательстве не последовало", - сказал пресс-секретарь.
* Запрещенная в России экстремистская организация.