https://ria.ru/20201125/iegova-1586238593.html

Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*

Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*

"Свидетели Иеговы"* продолжают оставаться запрещенной в России организацией, никаких изменений в законодательстве касательно ее статуса не было, сообщил... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:45

2020-11-25T12:45

2020-11-25T16:33

юлия иванова

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Свидетели Иеговы"* продолжают оставаться запрещенной в России организацией, никаких изменений в законодательстве касательно ее статуса не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах. Песков во вторник обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников организации."По-прежнему организация остается запрещенной в Российской Федерации, входит в этот список запрещенных организаций, поэтому большего здесь сказать нечего. По закону эта организация запрещена", - рассказал Песков журналистам.Отвечая на уточняющий вопрос о том, работает ли президент над изменением законодательства в этом вопросе, Песков напомнил, что "никаких изменений в законодательстве до сих пор не было"."Вопрос был рассмотрен, естественно, после того, как президенту задавались соответствующие вопросы. Никаких изменений в законодательстве не последовало", - сказал пресс-секретарь.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20201124/peskov-1586062887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, происшествия