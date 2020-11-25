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Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*
Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*
"Свидетели Иеговы"* продолжают оставаться запрещенной в России организацией, никаких изменений в законодательстве касательно ее статуса не было, сообщил... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:45
2020-11-25T16:33
юлия иванова
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Свидетели Иеговы"* продолжают оставаться запрещенной в России организацией, никаких изменений в законодательстве касательно ее статуса не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах. Песков во вторник обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников организации."По-прежнему организация остается запрещенной в Российской Федерации, входит в этот список запрещенных организаций, поэтому большего здесь сказать нечего. По закону эта организация запрещена", - рассказал Песков журналистам.Отвечая на уточняющий вопрос о том, работает ли президент над изменением законодательства в этом вопросе, Песков напомнил, что "никаких изменений в законодательстве до сих пор не было"."Вопрос был рассмотрен, естественно, после того, как президенту задавались соответствующие вопросы. Никаких изменений в законодательстве не последовало", - сказал пресс-секретарь.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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юлия иванова, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, происшествия

Песков прокомментировал обыски у "Свидетелей Иеговы"*

12:45 25.11.2020 (обновлено: 16:33 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Свидетели Иеговы"* продолжают оставаться запрещенной в России организацией, никаких изменений в законодательстве касательно ее статуса не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что из-за возобновления работы управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России возбуждено уголовное дело, обыски идут более чем в 20 регионах. Песков во вторник обещал уточнить, как идет анализ ситуации с преследованием сторонников организации.
"По-прежнему организация остается запрещенной в Российской Федерации, входит в этот список запрещенных организаций, поэтому большего здесь сказать нечего. По закону эта организация запрещена", - рассказал Песков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, работает ли президент над изменением законодательства в этом вопросе, Песков напомнил, что "никаких изменений в законодательстве до сих пор не было".
"Вопрос был рассмотрен, естественно, после того, как президенту задавались соответствующие вопросы. Никаких изменений в законодательстве не последовало", - сказал пресс-секретарь.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Юлия ИвановаСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковПроисшествия
 
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