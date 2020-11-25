Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201125/grammy-1586224556.html
Объявлены номинанты на "Грэмми", среди них два музыканта из России
Объявлены номинанты на "Грэмми", среди них два музыканта из России
Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "лучшее соло исполнение классической музыки", а дирижер Максим Емельянычев за "лучшую... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:08
2020-11-25T12:33
культура
джордж флойд
дуа липа
билли айлиш
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
даниил трифонов
леонид агутин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586221009_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_33c0bcf049246e5f88a8c5fd08862c29.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "лучшее соло исполнение классической музыки", а дирижер Максим Емельянычев за "лучшую оперную запись", сообщили организаторы премии.Трифонов, который завоевал "Грэмми" в аналогичной категории в 2017 году, номинирован за альбом "Destination Rachmaninov: Arrival".Максим Емельянычев – также не новичок премии. На этот раз его номинировали за оперу Генделя "Агриппина" в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Вместе с ним за запись "Агриппины" на награду претендуют американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай. Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) номинирован на "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Его версия Roses собрала более ста миллионов просмотров, трек вошел в пятерку американского рейтинга Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.Леонид Агутин не вошел в число номинантов, хотя его альбом "Lа Vida Cosmopolita", записанный вместе с гитаристом Ал Ди Меолой, был включен в лонг-лист "Грэмми" в категориях "лучший альбом" и "лучший латинский поп-альбом". Также не оправдали ожиданий его композиция "Just A Rainy Day" и клип на песню "Funcky Cha". Лидером по количеству номинаций (девять) стала Бейонсе, по шесть упоминаний у Тейлор Свифт и Дуа Липы, по четыре – у Билли Айлиш и Джастина Бибера. В категории "лучшая запись года" представлены "Black Parade" Бейонсе, "Don't Start Now" Дуа Липы, "Colors" группы Black Pumas, "Say So" американской исполнительницы Doja Cat, "Everything I Wanted" Билли Айлиш, "Circles" рэпера Post Malone и "Savage" – совместное произведение Меган Ти Сталлион и Бейонсе.Традиционно попавшие в эту номинацию композиции претендуют и на звание "лучшей песни года". В ней представлены "Black Parade", "Don't Start Now", "Everything I Wanted" и "Circles". Также на "лучшую песню" претендуют "I Can't Breathe" (песня американской хип-хоп исполнительницы H.E.R на последние слова погибшего от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда), "The Box" американского рэпера Roddy Ricch, "Cardigan" Тейлор Свифт и "If The World Was Ending" – совместный трек американской и канадской певиц Джулии Майклс и Джей Пи Сакс.Впервые в истории премии в категории "лучшее рок исполнение" представлены только женщины или группы, лидерами которых являются представительницы слабого пола. В числе претендентов "Shameika" Фионы Эппл, "Kyoto” Фиби Бриджерс, "The Steps" группы Haim, "Stay High” Бриттани Ховард, "Daylight" Грейс Поттер и "Not" группы Big Thief. Награда Академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 84 категориях, 63-я церемония состоится 31 января 2021 года.
https://ria.ru/20200622/1573053771.html
сша
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586221009_239:0:1679:1080_1400x0_80_0_0_0cc18a153ef7ad757dbe0c7d1b2dc2e4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, дуа липа, билли айлиш, музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), даниил трифонов, леонид агутин, сша, казахстан

Объявлены номинанты на "Грэмми", среди них два музыканта из России

12:08 25.11.2020 (обновлено: 12:33 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев/@emelyanychev/FacebookПианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев
Пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев/@emelyanychev/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "лучшее соло исполнение классической музыки", а дирижер Максим Емельянычев за "лучшую оперную запись", сообщили организаторы премии.
Трифонов, который завоевал "Грэмми" в аналогичной категории в 2017 году, номинирован за альбом "Destination Rachmaninov: Arrival".
Максим Емельянычев – также не новичок премии. На этот раз его номинировали за оперу Генделя "Агриппина" в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Вместе с ним за запись "Агриппины" на награду претендуют американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.
Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) номинирован на "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN.
Его версия Roses собрала более ста миллионов просмотров, трек вошел в пятерку американского рейтинга Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.
Леонид Агутин не вошел в число номинантов, хотя его альбом "Lа Vida Cosmopolita", записанный вместе с гитаристом Ал Ди Меолой, был включен в лонг-лист "Грэмми" в категориях "лучший альбом" и "лучший латинский поп-альбом". Также не оправдали ожиданий его композиция "Just A Rainy Day" и клип на песню "Funcky Cha".
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛеонид Агутин на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Лидером по количеству номинаций (девять) стала Бейонсе, по шесть упоминаний у Тейлор Свифт и Дуа Липы, по четыре – у Билли Айлиш и Джастина Бибера.
В категории "лучшая запись года" представлены "Black Parade" Бейонсе, "Don't Start Now" Дуа Липы, "Colors" группы Black Pumas, "Say So" американской исполнительницы Doja Cat, "Everything I Wanted" Билли Айлиш, "Circles" рэпера Post Malone и "Savage" – совместное произведение Меган Ти Сталлион и Бейонсе.
© Фото : Аккаунт Beyonce в сети YoutubeBeyonce, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY
Beyonce, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Аккаунт Beyonce в сети Youtube
Beyonce, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY
Традиционно попавшие в эту номинацию композиции претендуют и на звание "лучшей песни года". В ней представлены "Black Parade", "Don't Start Now", "Everything I Wanted" и "Circles". Также на "лучшую песню" претендуют "I Can't Breathe" (песня американской хип-хоп исполнительницы H.E.R на последние слова погибшего от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда), "The Box" американского рэпера Roddy Ricch, "Cardigan" Тейлор Свифт и "If The World Was Ending" – совместный трек американской и канадской певиц Джулии Майклс и Джей Пи Сакс.
Впервые в истории премии в категории "лучшее рок исполнение" представлены только женщины или группы, лидерами которых являются представительницы слабого пола. В числе претендентов "Shameika" Фионы Эппл, "Kyoto” Фиби Бриджерс, "The Steps" группы Haim, "Stay High” Бриттани Ховард, "Daylight" Грейс Поттер и "Not" группы Big Thief.
Награда Академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 84 категориях, 63-я церемония состоится 31 января 2021 года.
Post Malone, Дуа Липа и The Weekend - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 02:14Культура
Billboard назвал главных претендентов на 63-ю премию "Грэмми"
 
КультураДжордж ФлойдДуа ЛипаБилли АйлишМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)Даниил ТрифоновЛеонид АгутинСШАКазахстан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния