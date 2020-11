https://ria.ru/20201125/grammy-1586224556.html

Объявлены номинанты на "Грэмми", среди них два музыканта из России

Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "лучшее соло исполнение классической музыки", а дирижер Максим Емельянычев за "лучшую... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:08

2020-11-25T12:33

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" в категории "лучшее соло исполнение классической музыки", а дирижер Максим Емельянычев за "лучшую оперную запись", сообщили организаторы премии.Трифонов, который завоевал "Грэмми" в аналогичной категории в 2017 году, номинирован за альбом "Destination Rachmaninov: Arrival".Максим Емельянычев – также не новичок премии. На этот раз его номинировали за оперу Генделя "Агриппина" в составе коллектива Il Pomo D'Oro. Вместе с ним за запись "Агриппины" на награду претендуют американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай. Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) номинирован на "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Его версия Roses собрала более ста миллионов просмотров, трек вошел в пятерку американского рейтинга Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.Леонид Агутин не вошел в число номинантов, хотя его альбом "Lа Vida Cosmopolita", записанный вместе с гитаристом Ал Ди Меолой, был включен в лонг-лист "Грэмми" в категориях "лучший альбом" и "лучший латинский поп-альбом". Также не оправдали ожиданий его композиция "Just A Rainy Day" и клип на песню "Funcky Cha". Лидером по количеству номинаций (девять) стала Бейонсе, по шесть упоминаний у Тейлор Свифт и Дуа Липы, по четыре – у Билли Айлиш и Джастина Бибера. В категории "лучшая запись года" представлены "Black Parade" Бейонсе, "Don't Start Now" Дуа Липы, "Colors" группы Black Pumas, "Say So" американской исполнительницы Doja Cat, "Everything I Wanted" Билли Айлиш, "Circles" рэпера Post Malone и "Savage" – совместное произведение Меган Ти Сталлион и Бейонсе.Традиционно попавшие в эту номинацию композиции претендуют и на звание "лучшей песни года". В ней представлены "Black Parade", "Don't Start Now", "Everything I Wanted" и "Circles". Также на "лучшую песню" претендуют "I Can't Breathe" (песня американской хип-хоп исполнительницы H.E.R на последние слова погибшего от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда), "The Box" американского рэпера Roddy Ricch, "Cardigan" Тейлор Свифт и "If The World Was Ending" – совместный трек американской и канадской певиц Джулии Майклс и Джей Пи Сакс.Впервые в истории премии в категории "лучшее рок исполнение" представлены только женщины или группы, лидерами которых являются представительницы слабого пола. В числе претендентов "Shameika" Фионы Эппл, "Kyoto” Фиби Бриджерс, "The Steps" группы Haim, "Stay High” Бриттани Ховард, "Daylight" Грейс Поттер и "Not" группы Big Thief. Награда Академии звукозаписи США "Грэмми" вручается ежегодно в 84 категориях, 63-я церемония состоится 31 января 2021 года.

2020

