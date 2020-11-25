https://ria.ru/20201125/gossovet-1586251576.html

Госдума приняла закон о Госсовете

Госдума приняла закон о Госсовете

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного Совета РФ. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:34

2020-11-25T13:34

2020-11-25T14:13

совет федерации рф

государственный совет рф

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного Совета РФ.Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.Документ определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.Президент возглавит Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.Также согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Кроме того, Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.

https://ria.ru/20201111/klishas-1584085731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, государственный совет рф, госдума рф, владимир путин, политика