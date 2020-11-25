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Госдума приняла закон о Госсовете
Госдума приняла закон о Госсовете
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного Совета РФ. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:34
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совет федерации рф
государственный совет рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного Совета РФ.Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.Документ определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.Президент возглавит Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.Также согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Кроме того, Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.
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совет федерации рф, государственный совет рф, госдума рф, владимир путин, политика

Госдума приняла закон о Госсовете

13:34 25.11.2020 (обновлено: 14:13 25.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного Совета РФ.
Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.
Документ определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом.
Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.
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24 ноября, 12:43Инфографика
Обновленный Госсовет: что может изменить президентский законопроект
Президент возглавит Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.
Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
Также согласно инициативе, заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планами, которые утверждает его председатель. Кроме того, Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, соответствующий субъект или муниципальное образование.
В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.
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