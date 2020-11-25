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https://ria.ru/20201125/gosduma-1586272503.html
Госдума поддержала продление отсрочки по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума поддержала продление отсрочки по долгам пенсионеров и бизнеса
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:04
2020-11-25T15:04
госдума рф
александр хинштейн
андрей турчак
сергей неверов
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.Летом Госдума приняла аналогичный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Теперь авторы предложили продлить действие этого закона. Авторами инициативы стали сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн."Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было до 1 октября 2020 года)", - говорится в документе.Кроме того, до 1 июля 2021 года (было по 31 декабря 2020 года) предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста изъятия и передачи.Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.В проекте указывается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.Кроме того, законопроект предлагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов).Авторы предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте предлагается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.
https://ria.ru/20201119/gosduma-1585366533.html
https://ria.ru/20201123/sredstva-1585996088.html
https://ria.ru/20201123/duma-1585916357.html
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госдума рф, александр хинштейн, андрей турчак, сергей неверов, общество

Госдума поддержала продление отсрочки по долгам пенсионеров и бизнеса

15:04 25.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
Летом Госдума приняла аналогичный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Теперь авторы предложили продлить действие этого закона. Авторами инициативы стали сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 15:23
В Госдуму внесли проект об отсрочке долгов для пострадавших от пандемии
"Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было до 1 октября 2020 года)", - говорится в документе.
Кроме того, до 1 июля 2021 года (было по 31 декабря 2020 года) предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста изъятия и передачи.
Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.
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23 ноября, 21:56
Правительство выделило 80 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов
В проекте указывается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.
Кроме того, законопроект предлагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.
Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов).
Авторы предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте предлагается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 15:01
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Госдума РФАлександр ХинштейнАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
 
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