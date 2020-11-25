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Госдума приняла закон об экзамене по русскому языку для иностранцев
Госдума приняла закон об экзамене по русскому языку для иностранцев
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для иностранцев. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:56
2020-11-25T13:56
2020-11-25T13:56
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для иностранцев.Изменения вносятся в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов осуществляется образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).
https://ria.ru/20200617/1573034231.html
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госдума рф, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для иностранцев.
Изменения вносятся в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов осуществляется образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.
Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.
Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).